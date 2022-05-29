Верещук обратилась к жителям оккупированных территорий: война будет дольше, чем ожидали

Украинцам, которые в результате вторжения России оказались в оккупированных регионах, нужно переезжать на подконтрольные территории и не соглашаться на получение паспортов РФ.
Об этом написала в своем Telegram-канале вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Эта война, возможно, будет дольше, чем ожидали. Землю свою мы не отдадим. Мы за нее воюем и мы ее отвоюем. Поэтому, возможно, эта война будет более кровавой, чем мы представляли", – подчеркнула она.
Как отметила Верещук, "после 24 февраля жизнь всех украинцев изменилась", а перед теми, кто сейчас проживает на временно оккупированных территориях, встают два основных вопроса:
- Оставаться ли жить под временной оккупацией?
- Если оставаться под оккупацией, брать ли российский паспорт?
Вице-премьер, "не углубляясь в юридические, политические и моральные вопросы", посоветовала украинцам следующее:
- Переезжайте на подконтрольную территорию. Знаю, что это не просто, но находите пути и возможности. Ибо, в конце концов, речь идет о вашей безопасности и судьбе вашей и ваших детей.
- Не брать российский паспорт. Знаю, что это может быть непросто, но в долгосрочной перспективе российское гражданство создаст вам больше проблем, чем выгоды.
"Итак, не берите российские паспорта, не оставайтесь в оккупации!" – подытожила она.
На оккупированных территориях шокированы произволом РФ
В оккупированных районах Запорожской области активизируется партизанское движение, местные жители возмущены действиями российских военных.
Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора оккупанта и местной жительницы, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Женщина жалуется на произвол со стороны россиян:
"Сейчас позвонили из Кирилловки, у моей подруги на базе отдыха 20 с чем-то БТРов зашли и отбирают. У нее там база в два этажа на двух сотках. А чего по-хорошему нельзя сказать? Сказали бы – люди, нам нужна такая-то помощь, а не прийти и нагло забирать? Народ сейчас знаешь как окрысился? Сейчас опять в Кирилловке партизаны поднимаются, это самое страшное. Зачем так делать? Понятно, что уже не отдадут. Ладно, разместить этих надо, а забрать аптеки? Людям сейчас жить не на что, они хотели поторговать, пока есть возможность... Это как объяснить?"
"Я решил, что хочу удочерить одну из девочек, которая потеряла родителей"