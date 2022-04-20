Верещук: вдалося домовитись про гуманітарний коридор із Маріуполя

На сьогодні заплановано гуманітарний з Маріуполя, виїхати зможуть жінки, діти та люди похилого віку. Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
За її словами, враховуючи катастрофічну гуманітарну ситуацію в Маріуполі, саме на цьому напрямі було сфокусовано зусилля української сторони.
Водночас мер Маріуполя Вадим Бойченко, в ефірі телемарафону UA разом, говорячи про евакуацію громадян із міста повідомив, що потрібно ще опрацювати це питання, щоб евакуація відбулася, а це понад 100 тисяч людей.
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"Потрібно ще попрацювати, щоб коридор відбувся – те, що ми сьогодні чуємо про 90 автобусів та 6 тисяч громадян, які зможуть доїхати до Запоріжжя. У місті зараз залишилося понад 100 тисяч людей, які чекають на евакуацію. Десь протягом години буде ясно, чи відбудеться маршрут та чи поїдуть автобуси заповненими, а не порожніми", – розповів він.
Як евакуюватися
Збір у Маріуполі призначений о 14:00 на перетині вулиць Таганрозької та 130-ї Таганрозької дивізії. Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь-Мангуш-Бердянськ-Токмак-Оріхів-Запоріжжя.
Ситуація у Маріуполі
- Російські військові скинули потужну авіабомбу на лікарню в районі "Азовсталі" в Маріуполі, де, ймовірно, ховалися мирні громадяни, зокрема діти. Незабаром радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що в бомбардуванні, що зазнало, лікарні біля заводу "Азовсталь" нікого не було.
- У Маріуполі російські окупанти не лише скидають бомби на "Азовсталь", а й хаотично обстрілюють житловий сектор із мирними громадянами.
- Також повідомлялося, що росіяни вводять в оману мешканців міста, зав'язуючи їм білі пов'язки – нібито як розпізнавальний знак цивільного населення. використовують мирних жителів як приманку для виявлення вогневих точок.