Верещук: Удалось договориться про гуманитарный коридор из Мариуполя

На сегодня запланирован гуманитарный из Мариуполя, выехать смогут женщины, дети и пожилые люди. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно в этом направлении были сфокусированы усилия украинской стороны.
Как эвакуироваться
Сбор в Мариуполе назначен в 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орихов-Запорожье.
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Ситуация в Мариуполе
- Российские военные сбросили мощную авиабомбу на больницу в районе "Азовстали" в Мариуполе, где предположительно прятались мирные граждане, в том числе дети. Вскоре советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в подвергшейся бомбардировке больнице возле завода "Азовсталь" никого не было.
- В Мариуполе российские оккупанты не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотично обстреливают жилой сектор с мирными гражданами.
- Также сообщалось, что россияне вводят в заблуждение жителей города, завязывая им белые повязки – якобы как опознавательный знак гражданского населения.Оккупанты используют мирных жителей, как приманку для обнаружения огневых точек.