Верещук: Удалось договориться про гуманитарный коридор из Мариуполя

Гуманитарный коридор необходим, чтобы вывести мирное население из зоны боевых действий

На 20 апреля назначен "зеленый коридор" из Мариуполя / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодня запланирован гуманитарный из Мариуполя, выехать смогут женщины, дети и пожилые люди. Об этом заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в Мариуполе, именно в этом направлении были сфокусированы усилия украинской стороны.

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Как эвакуироваться

Сбор в Мариуполе назначен в 14:00 на пересечении улиц Таганрогской и 130-й Таганрогской дивизии. Колонна будет двигаться по маршруту: Мариуполь-Мангуш-Бердянск-Токмак-Орихов-Запорожье.

Ситуация в Мариуполе