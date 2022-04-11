Верещук: За добу гуманітарними коридорами евакуювали 4,3 тисячі людей

Загарбники порушували режим тиші під час евакуації

З гарячих точок евакуювали людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

Протягом дня, 11 квітня, в Україні з гарячих точок евакуювали 4354 особи. Під час евакуації окупаційні війська постійно порушували режим тиші.

Про це повідомили в Офісі президента.

Реклама

Деталі

Евакуаційними коридорами з Маріуполя та Бердянська на власному транспорті та автобусах до Запоріжжя дісталися 3854 особи. З них 556 – з Маріуполя; 3298 осіб евакуйовано з міст Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь Запорізької області.

Колони автобусів, які виїхали із Запоріжжя для евакуації людей із Бердянська, Токмака та Енергодара, утримують окупаційні війська на блокпості у Василівці. Третій день Російська Федерація порушує домовленості щодо забезпечення проїзду автобусів для евакуації людей із цих міст.

З Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Кремінної та Попасної Луганської області вдалося евакуювати понад 500 людей.

Реклама

Окупанти скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину

Російські окупанти використали проти українських військових та цивільних осіб у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Її скинули з ворожого БПЛА.

Повідомляється, що у постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром. Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.