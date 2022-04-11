У Харкові через атаки окупантів 11 квітня загинуло 8 осіб, серед них дитина – Синєгубов

Також зафіксовано використання ворогом мін відкладеної дії

Олег Синєгубов розповів про нові атаки окупантів у Харкові та області. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 11 квітня, російські окупанти продовжують обстрілювати Харків - ворог потрапив у багатоповерхівку. За добу є загиблі та постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Як стало відомо, російські окупанти обстріляли Салтівку та потрапили у 16-поверховий житловий будинок.

Внаслідок обстрілів у місті та області загинули 8 осіб. Серед них – 13-річна дитина. Поранених – 19, серед них двоє дітей 4 та 9 років.

Крім того, зафіксовано використання ворогом мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують відразу, тільки коли їх зачепить людина або інший фактор руху, тому вони ще небезпечніші.

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Знаходили їх у різних районах Харкова — Індустріальному, Київському, Немишлянському та ін. Окупанти такі міни розкидали близько 01:30 ночі з артилерії. Рятувальники ліквідували їх весь день, вдалося знищити понад 80 мін.

"Ми продовжуємо знаходити їх на дахах, на горищах і навіть на дитячих майданчиках", – зазначив Синєгубов.

Він додав, що в області складним напрямком залишається Ізюмський.

Окупанти бомбять Харків безшумними снарядами на парашутах

Харків зазнав бомбардування новим видом зброї – снарядами, які безшумно спускаються на парашуті та не дають людям шансу за звуком визначити небезпеку. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов під час загальнонаціонального інформаційного телемарафону.

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"Півтора місяці ворог бомбить Харків. Два останні дні поряд мінами, снарядами, "Градами", Харків стикається з бомбардуванням новим видом бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах. Прошу вас у жодному разі не наближатися до них і відразу повідомляти про це рятувальникам за телефонами 101 або 112" , – сказав Терехов.