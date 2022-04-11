У Харкові через атаки окупантів 11 квітня загинуло 8 осіб, серед них дитина – Синєгубов

У понеділок, 11 квітня, російські окупанти продовжують обстрілювати Харків - ворог потрапив у багатоповерхівку. За добу є загиблі та постраждалі.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Як стало відомо, російські окупанти обстріляли Салтівку та потрапили у 16-поверховий житловий будинок.
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Внаслідок обстрілів у місті та області загинули 8 осіб. Серед них – 13-річна дитина. Поранених – 19, серед них двоє дітей 4 та 9 років.
Крім того, зафіксовано використання ворогом мін відкладеної дії. Вони не спрацьовують відразу, тільки коли їх зачепить людина або інший фактор руху, тому вони ще небезпечніші.
Знаходили їх у різних районах Харкова — Індустріальному, Київському, Немишлянському та ін. Окупанти такі міни розкидали близько 01:30 ночі з артилерії. Рятувальники ліквідували їх весь день, вдалося знищити понад 80 мін.
"Ми продовжуємо знаходити їх на дахах, на горищах і навіть на дитячих майданчиках", – зазначив Синєгубов.
Він додав, що в області складним напрямком залишається Ізюмський.
Окупанти бомбять Харків безшумними снарядами на парашутах
Харків зазнав бомбардування новим видом зброї – снарядами, які безшумно спускаються на парашуті та не дають людям шансу за звуком визначити небезпеку. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов під час загальнонаціонального інформаційного телемарафону.
"Півтора місяці ворог бомбить Харків. Два останні дні поряд мінами, снарядами, "Градами", Харків стикається з бомбардуванням новим видом бомб. Російський агресор спускає їх на парашутах. Прошу вас у жодному разі не наближатися до них і відразу повідомляти про це рятувальникам за телефонами 101 або 112" , – сказав Терехов.
Ситуація у Харкові
- 7 квітня російські окупанти обстріляли з артилерії мирне населення Харкова, внаслідок чого є загиблі та поранені.
- 5 квітня російські злочинні війська завдали понад 50 ударів по Харківській області. Жертвами цього обстрілу стали шестеро українців.
- 4 квітня російські війська завдали 54 удари по Харківській області. Внаслідок цього загинули 6 людей та ще 9 отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.