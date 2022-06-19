Верховна Рада проголосувала за звернення до ЄС щодо нового статусу для України

Нардеп повідомив про підсумки голосування у парламенті

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Парламент одноголосно всіма фракціями та групами підтримав звернення до країн ЄС щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

За його словами, "за" проголосували 315 депутатів.

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Вступ України до ЄС

Україна офіційно подала заявку на членство у ЄС 28 лютого 2022 року. Днем раніше деякі голови європейських країн висловилася за інтеграцію з Україною. 1 березня 2022 року Європарламент підтримав резолюцію щодо надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

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17 червня Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Важливе питання на шляху євроінтеграції вирішиться на саміті ЄС, що відбудеться 23-24 червня у Брюсселі. Там саме проходитиме голосування за надання Україні статусу кандидата в Європейський Союз.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна – найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років.