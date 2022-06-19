Верховна Рада проголосовала за обращение к ЕС по новому статусу для Украины

Нардеп сообщил об итогах голосования в парламенте

Железняк показал, как нардепы голосовали за обращение к странам Евросоюза / Фото: Коллаж: Сегодня

Парламент единогласно всеми фракциями и группами поддержал обращение к странам ЕС о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Об єтом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, "За" проголосовали 315 депутатов.

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Вступление Украины в ЕС

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, днём ранее, ряд глав европейских стран высказались в поддержку интеграции с Украиной. 1 марта 2022 года Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Важный вопрос на пути евроинтеграции решится на саммите ЕС, который состоится 23-24 июня в Брюсселе. Там как раз будет проходить голосование за предоставление Украине статуса кандидата в Европейский Союз.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина – самый большой вклад в будущее Европы за многие годы.