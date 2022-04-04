Вернувшиеся из Украины российские военные пытаются уволиться – Генштаб

Хотя россиянам и не называют официальное количество потерь в Украине, они понимают, что им повезло вернуться

Военные РФ пытаются уволиться после возврата из Украины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные, вернувшиеся с войны в Украине, пытаются уволиться. Оккупанты понесли значительные потери, а командование ВС Российской Федерации не объявляет официальные данные.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

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Потери врага

В Москве лишь дважды объявляли потери личного состава группировки войск, ведущих боевые действия на территории нашего государства.

Несмотря на так называемое "официальное" российское количество потерь периодически становится известно о потерях отдельных частей и подразделений оккупантов. По имеющейся информации, потери 20-й мотострелковой дивизии (Камишин, Волгоградская область) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, в частности: 33-го, 255-го, 294-го мотострелковых полков, вернувшихся в пункты постоянной дислокации, составили 40% личного состава, вооружения и военной техники.

Как следствие – значительная часть военнослужащих, которым повезло вернуться, пытается уволиться.

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Для лечения раненых россиян не хватает медиков

Имеющиеся военные медицинские учреждения России и Беларуси не позволяют обеспечить лечение столь значительного количества раненых на территории Украины военнослужащих оккупационных войск.

Так, медицинский персонал центральной районной больницы в Глушкове Курской области переведен на усиленный режим дежурства. Это связано с тем, что в период с 29 марта по 2 апреля с территории Сумской области в указанное лечебное учреждение поступило около 100 раненых оккупантов.

В городе Изюм, из-за значительных потерь личного состава подразделений 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, захватчики были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы.

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На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области в городе Пологи военнослужащие вооруженных сил российской федерации захватили и заменяли внутреннюю территорию центральной районной больницы. Персонал и больных предупредили о запрете возвращаться в больницу. В помещении больницы остались раненые оккупанты.

Россия срочно готовит замену убитым офицерам

Имеющиеся утраты офицерского состава русское военное управление пробует пополнить за счет офицеров высших военных учебных заведений. По имеющейся информации, в военной академии связи в Санкт-Петербурге осуществляется срочная подготовка офицеров к замещению должностей в боевых воинских частях.

Северское и Слобожанское направления

На Северском направлении обстановка изменений не претерпела. Идет ликвидация последствий деятельности русских оккупационных войск.

В Слобожанщине, в городе Изюм, противник проводит фильтрационные мероприятия и принудительный вывоз местных жителей на территорию Российской Федерации.

Херсонское направление

На временно занятых оккупантами территориях Херсонской области продолжаются боевые действия. Вокруг Новой Каховки противник ужесточил пропускной режим на блокпостах. Захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждению их к инженерному оборудованию позиций. Участились случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.

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