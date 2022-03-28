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Вероятность вторжения Беларуси остается высокой — Генштаб

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28 марта, 01:39
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Войска соседней страны могут в любое время напасть на Украину
Беларусь тоже может напасть на Украину, как это сделала РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"
Беларусь тоже может напасть на Украину, как это сделала РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Завершились 32-е сутки войны России против Украины. С целью продолжения ведения полномасштабной вооруженной агрессии против Украины противник продолжает перемещать дополнительные подразделения из состава тихоокеанского флота и западного военного округа. В то же время отмечается значительное снижение интенсивности перевозок из глубины территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Подробности

На Волынском направлении остается высокая вероятность привлечения вооруженных сил Республики Беларусь к агрессии против Украины. Продолжается ведение воздушной разведки на направлениях Ковель, Вараш, Сарны. Фиксируется подвоз автомобильным транспортом до района населенного пункта Калинковичи ракет к ОТРК "Искандер-М".

На Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Продолжается перегруппировка отдельных подразделений из состава Восточного военного округа. Подразделения, понесшие существенные потери в ходе ведения наступательных действий, обычно отводятся на территорию Беларуси для восстановления боеспособности. Отмечается выведение с территории Киевской области на территорию Республики Беларусь до 2-х БТГр из состава 106-й воздушно-десантной дивизии.

Оккупанты продолжают ракетные и авиационные удары по важным объектам военной инфраструктуры и передовым позициям с целью нанесения потерь и истощения личного состава.

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На Северском направлении противник наступательных действий не проводил. Сосредоточил усилия на закреплении и удержании ранее занятых рубежей.

На Слобожанском направлении враг отказался от наступательных действий в районе города Сумы, пытается осуществить перегруппировку и отвод подразделений на другие направления. Так, одна из БТГр из состава 1-й танковой армии врага, что была вовлечена в боевых действиях, в полном объеме выведена из Украины на территорию Российской Федерации.

Оккупанты продолжали наносить удары по объектам инфраструктуры города Харькова. По направлению на город Изюм пытались вести наступательные действия.

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На Донецком направлении противник основные усилия сосредоточивал на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и выходе в район Новотроицкого, а также захвате города Мариуполь, успеха не имеет.

Враг осуществлял артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески.

Основной целью оккупантов остается осуществление выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

На Таврическом направлении подразделения Росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия.

На Южнобугском направлении положение и действия противника оставались без существенных изменений.

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить значительные потери врагу. По имеющейся информации, в течение последних пяти суток до военных гарнизонов Нижегородской области привезено около 600 тел погибших на территории Украины военнослужащих, большинство из которых проходили службу в 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа.

Оккупанты применяют запрещенное оружие

В Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. Из-за этого начато уголовное производство.

27 марта оккупанты осуществили запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запрещенными кассетными боеприпасами.

На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли фрагменты ракеты.

Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре уточняется. Какие-либо военные объекты на этой территории отсутствуют.

"Указанные действия РФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно конвенции о запрете кассетного оружия. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил Российской Федерации", – добавили в Офисе генерального прокурора.

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