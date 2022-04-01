Влада Миколаєва помститься за загибель 28 людей у будівлі ОВА

Голова Миколаївської Обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що поновив команду після трагічної загибелі колег внаслідок ракетного удару по будівлі ОВА 29 березня. Тепер ця команда готова до рішучих дій.
Про це Віталій Кім повідомив у традиційному своєму ранковому відеозверненні.
Заява
"Бачить Бог, хотів я займатися посівною, економікою, працевлаштуванням... Але трохи плани змінилися. Зараз ми дамо по жопі цим мудакам. Все гаразд. Бойовий дух відновлено. Команда зібрана. Чекайте" , – цього разу був небагатослівним Віталій Кім.
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Нагадаємо, на ранок 1 квітня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будівлі зараз Обласної військової адміністрації, а до початку війни – Обласної державної адміністрації збільшилося до 24 осіб.
Пізніше ДСНС повідомила, що станом на 13:00 внаслідок влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації загинули 28 людей.
Розбір завалів адміністративної будівлі продовжується. Роботи на місці ведуться цілодобово.
Обстановка у регіоні
- Увечері 31 березня Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують обстріл Миколаєва, проте їм не вдасться налякати людей.
- Він також закликав місцевих жителів повідомляти про техніку ворога, яку потім знищуватимуть українські військові сили.
- 24 березня надійшло повідомлення, що українська армія та формування територіальної оборони практично вибили російських окупантів із Миколаївської області. Тут же залишилося безліч підбитої техніки ворога.