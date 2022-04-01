Влада Миколаєва помститься за загибель 28 людей у будівлі ОВА

Віталій Кім повідомив, що відновив команду та бойовий дух після трагічних подій

Будівлі немає, але команда Віталія Кіма готова до плідної роботи / Колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської Обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що поновив команду після трагічної загибелі колег внаслідок ракетного удару по будівлі ОВА 29 березня. Тепер ця команда готова до рішучих дій.

Про це Віталій Кім повідомив у традиційному своєму ранковому відеозверненні.

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"Бачить Бог, хотів я займатися посівною, економікою, працевлаштуванням... Але трохи плани змінилися. Зараз ми дамо по жопі цим мудакам. Все гаразд. Бойовий дух відновлено. Команда зібрана. Чекайте" , – цього разу був небагатослівним Віталій Кім.

Нагадаємо, на ранок 1 квітня стало відомо, що кількість загиблих внаслідок ракетного удару по будівлі зараз Обласної військової адміністрації, а до початку війни – Обласної державної адміністрації збільшилося до 24 осіб.

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Пізніше ДСНС повідомила, що станом на 13:00 внаслідок влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації загинули 28 людей.

Розбір завалів адміністративної будівлі продовжується. Роботи на місці ведуться цілодобово.

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