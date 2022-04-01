Власти Николаева отомстят за гибель 28 человек в здании ОВА

Виталий Ким сообщил, что восстановил команду и боевой дух после трагических событий

Здания нет, но команда у Виталия Кима готова к плодотворной работе / Коллаж "Сегодня"

Глава Николаевской Областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что восстановил команду после трагической гибели коллег в результате ракетного удара по зданию ОВА 29 марта. Теперь эта команда готова к решительным действиям.

Об этом Виталий Ким сообщил в традиционном своем утреннем видеообращении.

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"Видит Бог, хотел я заниматься посевной, экономикой, трудоустройством... Но чуть-чуть планы поменялись. Сейчас мы дадим по жопе этим мудакам. Все в порядке. Боевой дух восстановлен. Команда собрана. Ждите", – на этот раз был немногословным Виталий Ким.

Напомним, к утру 1 апреля стало известно, что количество погибших в результате ракетного удара по зданию сейчас Областной военной администрации, а до начала войны – Областной государственной администрации увеличилось до 24 человек.

Позже ГСНС сообщила, что по состоянию на 13:00 в результате попадания вражеской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации погибли 28 человек.

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Разбор завалов административного здания продолжается. Работы на месте ведутся круглосуточно.

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