Во дворе церкви в Буче нашли тела 67 убитых оккупантами мирных жителей

Для опознания потребуется экспертиза ДНК

Из братской могилы достали тела почти 70 жертв "русского мира" / Коллаж "Сегодня"

В украинском городе Буча, пережившем в марте геноцид во время российской оккупации, началась эксгумация тел из братской могилы возле местной церкви Андрея Первозванного и всех святых.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Что известно

"Возле церкви большая могила – коммунальщики похоронили в ней жертв военных преступлений – погибших после обстрелов и убийств. Примерно здесь 67 тел. Каждое осматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. Из тех, кого достали, в большинстве огнестрельные и осколочные ранения от взрывов, от некоторых остались только фрагменты", – сообщила генпрокурор.

Часть погибших имела при себе документы, их личность будет быстро установлена. Остальных придется опознавать родственникам пропавших без вести по одежде или другим признакам. В случае если и это будет невозможно, потребуется проведение экспертизы ДНК.

"Далее – кропотливая работа по выяснению обстоятельств смерти каждого. У нас уже есть свидетели того, как этих гражданских лиц рашисты убивали за то, что они просто шли за хлебом или лекарствами, разговаривали по-украински, помогали волонтерам или армии. Буча была одним из полигонов так называемой "денацификации", а проще говоря уничтожения украинцев", – написала Венедиктова.

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