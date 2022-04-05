Військові РФ вбили 165 українських дітей – Офіс генпрокурора

Російські окупанти обстрілюють та вбивають мирних жителів – серед загиблих та постраждалих сотні неповнолітніх

Через дію окупантів гинуть діти / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок 5 квітня внаслідок війни Росії проти України 165 дітей загинули та 266 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше постраждалих у Київській та Донецькій областях.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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4 квітня внаслідок обстрілу окупантами Миколаєва загинула дитина. Також у Бучі Київської області внаслідок обстрілів загинуло 6 людей, серед яких 1 дитина.

Крім того, стало відомо, що під час окупації смт Ворзель Київської області військові РФ кинули димову шашку у підвал будинку, де були 14-річна дитина та мати, після чого відкрили вогонь. Дитина загинула на місці, а жінка – через два дні у тому ж підвалі.

"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей", – написали у Генпрокуратурі.

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Найбільше дітей постраждало у таких областях:

Київській – 77;

Донецькій – 78;

Харківській – 61;

Чернігівській – 49;

Миколаївській – 35;

Луганській – 31.

Внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 869 навчальних закладів. 83 із них зруйновані повністю.

Окупанти використовують дітей як живий щит

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило у Facebook, що зафіксовані випадки, коли російські окупанти використовують українських дітей як щит для військової техніки.

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За повідомленнями місцевих жителів, у селі Новий Биків Чернігівської області окупанти взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Як зазначається, мета їхніх дій – страхування колони військової техніки на марші.