Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Военные РФ убили 165 украинских детей – Офис генпрокурора

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 апреля, 10:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские оккупанты обстреливают и убивают мирных жителей – среди погибших и пострадавших сотни несовершеннолетних
Из-за действия оккупантов гибнут дети
Из-за действия оккупантов гибнут дети / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 5 апреля в результате войны России против Украины 165 детей погибли и 266 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадавших в Киевской и Донецкой областях.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Реклама

4 апреля в результате обстрела оккупантами Николаева погиб ребенок. Также в Буче Киевской области в результате обстрелов погибли 6 человек, среди которых 1 ребенок.

Кроме того, стало известно, что во время оккупации пгт Ворзель Киевской области военные РФ бросили дымовую шашку в подвал дома, где были 14-летний ребенок и мать, после чего открыли огонь. Ребенок погиб на месте, а женщина – через два дня в том же подвале.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях. В частности, в городе Мариуполе, на отдельных территориях Киевской, Черниговской и Луганской областей", – написали в Генпрокуратуре.

Реклама

Больше всего детей пострадало в таких областях:

  • Киевской – 77;
  • Донецкой – 78;
  • Харьковской – 61;
  • Черниговской – 49;
  • Николаевской – 35;
  • Луганской – 31.

Из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 869 учебных заведений. 83 из них разрушены полностью.

Оккупанты используют детей как живой щит

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило в Facebook, что зафиксированы случаи, когда российские оккупанты используют украинских детей как живой щит для военной техники.

Реклама

По сообщениям местных жителей, в селе Новый Быков Черниговской области оккупанты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Как отмечается, цель их действий – страхование колонны военной техники на марше.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 5 апреля
1
Личный состав 18500
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1322
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Игорь Карчевский – преподаватель Острожской академии, полковник запаса. В первые дни войны ушел на фронт. Кандидат психологических наук, преподаватель, которого очень уважали и ценили тысячи студентов, погиб во время боя под Киевом, проявив невероятное мужество в борьбе за родную страну.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Лев Улесов – самый известный парень-модель из Украины, а теперь – боевой медик-доброволец. Еще недавно 21-летний юноша ходил по подиуму на показах Prada, Dolce&Gabbana, Lacoste. А сейчас - на фронте, потому что имеет медицинскую подготовку и стремится защищать Украину. "Я здесь, чтобы спасать людей, оказывать первую помощь и вывозить за пределы передовой".
Слава Україні!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
25,37
-
33,50
37,40
-
-
33,49
37,38
26,98
-
33,52
37,43
27,00
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
27,00
-
34,00
36,00
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

46634.98

Binance Coin (BNB)

452.3

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

125.58

Theta (THETA)

3.87

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

32.18

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Лига чемпионов. 1/4 финала

Манчестер Сити

Сегодня

22:00

Атлетико

1.40

4.80

8.90

Бенфика

Сегодня

22:00

Ливерпуль

8.90

5.20

1.37

Челси

Завтра

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вильярреал

Завтра

22:00

Бавария

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять