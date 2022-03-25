Військові РФ вбили понад 1000 мирних українців – ООН

З початку війни РФ проти України (з 24 лютого до 24 березня) загинуло 1035 мирних українців, ще 1650 дістали поранення. Більшість убитих та постраждалих чоловіки, проте стать багатьох неможливо встановити.
Про це повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
Хто став жертвами війни:
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- 214 чоловіків;
- 160 жінок;
- 14 дівчаток;
- 28 хлопчиків.
Стать ще 571 дорослого та 48 дітей не встановлена.
Хто постраждав:
- 181 чоловік;
- 140 жінок;
- 28 дівчаток;
- 23 хлопчики.
Стать ще 1211 дорослих та 67 дітей не встановлено. В ООН наголосили, що більшість людей загинули від зброї вибухової дії – важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню, ракет та авіаударів.
Втрати окупантів
За місяць війни на території України РФ втратила 15800 осіб особового складу, а також 1597 броньованих машин окупантів. Яких ще втрат зазнали окупанти:
- танки – 530 од.;
- артилерійські системи – 280 од.;
- РСВВ/РСЗВ – 82 од.;
- засоби ППО – 47 од.;
- літаки – 108 од.;
- вертольоти – 124 од.;
- автомобільна техніка – 1033 од.;
- кораблі/катери – 4 од.;
- цистерни з ПММ – 72.;
- БПЛА – 50;
- спеціальна техніка – 16;