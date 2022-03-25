Военные РФ убили более 1000 мирных украинцев – ООН

С начала войны РФ против Украины (с 24 февраля по 24 марта) погибли 1035 мирных украинцев, еще 1650 получили ранения. Большинство убитых и пострадавших мужчины, однако пол многих невозможно установить.
Об этом сообщило Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
Кто стал жертвами войны:
Далее по теме
- 214 мужчин;
- 160 женщин;
- 14 девочек;
- 28 мальчиков.
Пол еще 571 взрослого и 48 детей не установлен.
Кто пострадал:
- 181 мужчина;
- 140 женщин;
- 28 девочек;
- 23 мальчика.
Пол еще 1211 взрослых и 67 детей не установлен. В ООН подчеркнули, что большинство людей погибли от оружия взрывного действия – тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня, ракет и авиаударов.
Потери оккупантов
За месяц войны на территории Украины РФ потеряла 15 800 человек личного состава, а также 1597 бронированных машин оккупантов. Какие еще потери понесли оккупанты:
- танки ‒ 530 ед.;
- артиллерийские системы – 280 ед.;
- РСВВ/РСЗО – 82 ед.;
- средства ПВО – 47 ед.;
- самолеты – 108 ед.;
- вертолеты – 124 ед.;
- автомобильная техника – 1033 ед.;
- корабли/катера – 4 ед.;
- цистерны с ГСМ – 72.;
- БПЛА – 50;
- специальная техника – 16;