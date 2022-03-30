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Війна, день 35-й. Окупанти штурмували Маріуполь, посилили війська в Чорнобилі та втратили три Су-34

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30 березня, 21:25
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Основні події на фронті, згідно з даними Генштабу ЗСУ
Російські загарбники продовжують втрачати техніку та голови / Колаж "Сьогодні"
Російські загарбники продовжують втрачати техніку та голови / Колаж "Сьогодні"

35-й день оборони України завдав російським загарбникам нових втрат. Сайт "Сьогодні" вибрав найважливіше події зі зведень за цю добу Генштабу ЗСУ про ситуацію на всіх напрямках.

Київська область

Противник здійснює часткове відведення окремих підрозділів збройних сил Російської Федерації з території Київської та Чернігівської областей. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ. Зокрема, на броварському напрямку відбулося часткове виведення підрозділів із району, окупованого рашистами, у бік кордону їхньої країни.

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Харківська та Сумська області

Тут було зафіксовано випадки використання нових російських протипіхотних мін із сейсмічним датчиком. Як повідомляється, міна ПОМ-3 оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною. Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам'яті сигнатурами. Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1-1,5 м і вибухає.

На Ізюмському напрямку противник нарощує свої сили, підтягуючи підкріплення з інших напрямів. Водночас війська Володимира Путіна продовжують завдавати ракетних та бомбових ударів по місту.

Волинський напрямок

У цьому регіоні України рух тактичних підрозділів противника та змін у їхньому складі не спостерігався.

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У Білорусі проводяться заходи щодо оперативно-бойової підготовки. Також Республіка Білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних закладів на своїй території. Останньої доби до населеного пункту Наровля Гомельської області з території України було доставлено велику кількість поранених російських військовослужбовців.

Донецький напрямок

Тут противник активізував свої вогневі та штурмові дії. Продовжується бомбардування та завдання ракетних ударів по населених пунктах Донецької та Луганської області. Основні зусилля росіян спрямовані на взяття під контроль міст Попасна, Рубіжне та Маріуполь.

Чорнобильська зона

Окупаційні війська продовжують накопичувати сили у районі Чорнобильської АЕС, Укриття та Зони відчуження загалом. Тут зафіксовано рух змішаних колон російських ворожих машин із населеного пункту Іванків у напрямку до Чорнобильської АЕС.

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Мінус три винищувачі

30 березня розрахунками зенітних ракетних комплексів Повітряних сил у Харківській області було вражено одразу три літаки російських окупантів. Попередньо це були винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Втрати супротивника

Противник продовжує зазнавати значних втрат. Сьогодні стало відомо, що 28 березня у пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади відбулася церемонія прощання із загиблими військовослужбовцями. Їхня кількість орієнтовно становить 200 осіб.

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3
Гелікоптери Гелікоптери
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Капітан Корпан Олександр - найкращий льотчик ударної авіації ЗСУ за підсумками 2021 року. Під час виконання бойового вильоту, ціною власного життя врятував пілотів чергової ланки та відвів свій літак, який вже горів, від житлових будинків над м. Старокостянтинів (Хмельницька обл.). Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Пес Патрон – сапер команди піротехніків ДСНС Чернігівської області. Цьому милому джек-рассел-тер'єру два роки. Завдяки ідеальному нюху він допомагає рятувальникам щодня розміновувати десятки боєзарядів. За це дбайливі піротехніки замовили чотирилапому колезі собачий бронежилет. Обожнюють його і вважають своїм талісманом.
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