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Война, день 35-й. Оккупанты штурмовали Мариуполь, усилили войска в Чернобыле и потеряли три Су-34

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30 марта, 21:25
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Основные события на фронте, согласно данным Генштаба ВСУ
Российские захватчики продолжают терять технику и головы / Коллаж "Сегодня"
Российские захватчики продолжают терять технику и головы / Коллаж "Сегодня"

35-й день обороны Украины принес российским захватчикам новые потери. Сайт "Сегодня" выбрал самые важные события из сводок за эти сутки Генштаба ВСУ о ситуации на всех направлениях.

Киевская область

Противник осуществляет частичный отвод отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. В частности, на броварском направлении произошел частичный вывод подразделений из района, оккупированного рашистами, в сторону границы их страны.

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Харьковская и Сумская области

Здесь были зафиксированы случаи использования новейших российских противопехотных мин с сейсмическим датчиком. Как сообщается, мина ПОМ-3 оснащается специальным электронным блоком, отвечающим за обработку сигналов из сейсмического датчика цели и управления боевой частью. Блок электроники принимает сигналы о вибрации грунта под миной и сравнивает их с имеющимися в памяти сигнатурами. Если вибрации похожи на вызванные шагами человека, дается команда на работу боевой части, которая вылетает на высоту около 1-1,5 м и взрывается.

На Изюмском направлении противник наращивает свои силы, подтягивая подкрепление с других направлений. Одновременно войска Владимира Путина продолжают наносить ракетные и бомбовые удары по городу.

Волынское направление

В этом регионе Украины движение тактических подразделений противника и изменений в их составе не наблюдалось.

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В Беларуси проводятся мероприятия по оперативно-боевой подготовке. Также Республика Беларусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных заведений на своей территории. В последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области с территории Украины доставили большое количество раненых российских военнослужащих.

Донецкое направление

Здесь противник активизировал свои огневые и штурмовые действия. Продолжается бомбардировка и нанесение ракетных ударов по населенным пунктам Донецкой и Луганской области. Основные усилия россиян направлены на взятие под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.

Чернобыльская зона

Оккупационные войска продолжают накапливать силы в районе Чернобыльской АЭС, Укрытия и Зоны отчуждения в целом. Тут зафиксировано движение смешанных колонн российских вражеских машин из населенного пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС.

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Минус три истребителя

30 марта расчетами зенитных ракетных комплексов Воздушных сил в Харьковской области были поражены сразу три самолета российских оккупантов. Предварительно это были истребители-бомбардировщики Су-34.

Потери противника

Противник продолжает нести значительные потери. Сегодня стало известно, что 28 марта в пункте постоянной дислокации 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошла церемония прощания с погибшими военнослужащими. Их число ориентировочно составляет 200 человек.

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Личный состав Личный состав
17300
2
Самолеты Самолеты
131
3
Вертолеты Вертолеты
131
4
Танки Танки
605
5
ББМ ББМ
1723
6
Артиллерия Артиллерия
305
7
Средства ПВО Средства ПВО
54
8
РСЗО РСЗО
96
9
Цистерны ГСМ Цистерны ГСМ
75
10
БПЛА БПЛА
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11
Катера Катера
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