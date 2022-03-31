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Война, день 36-й. Враг окапывается на Донбассе, штурмует Мариуполь и минирует места своего отступления

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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31 марта, 20:00
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Основные события на фронте, согласно данным Генштаба ВСУ
После себя оккупационные войска оставляют заминированные территории / Коллаж "Сегодня"
После себя оккупационные войска оставляют заминированные территории / Коллаж "Сегодня"

На 36-й день обороны Украины вражеские силы начали более активную передислокацию, выводя колонны и живую силы в Россию и Беларусь. Однако обстрелы городов и боевые действия продолжаются.

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные события уходящего дня из сводок Генштаба ВСУ.

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Донбасс

В Генштабе сообщили, что основные усилия российского противника сейчас направлены на поддержание оккупированных границ, подготовку к возобновлению наступательных действий в отдельных районах и на взятие под полный контроль территории Донецкой и Луганской областей.

На Донецком направлении российский враг концентрирует свои усилия на захвате под контроль населенных пунктов Попасная и Рубежное, а также на захвате города Мариуполя. Штурм многострадального города продолжается.

Оккупационная армия усилила авиаудары с применением оперативно-тактической авиации по нашим силам в районах населенных пунктов Лисичанск, Рубежное, Попасная и Кременная. Рашисты пытаются обойти наши подразделения, но безрезультатно. Замечено прибытие железнодорожных эшелонов с оружием и техникой на вокзал Ровеньки.

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Киевская область

На броварском направлении противник продолжил отвод своих подразделений, вероятно, в приграничные с РФ районы.

Заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Александр Грузевич на брифинге 31 марта сообщил, что отведенные от Киева силы противника, скорее всего, будут переброшены на Донецкое направление.

"Для ведения боевых действий в Украине передислоцируются дополнительные подразделения ВС РФ. При этом некоторые воинские части российского противника уже исчерпали возможности формирования резервов", - говорится в сообщении ВСУ.

Полесье

Здесь основные усилия противника были направлены на вывод своих подразделений с нашей территории, восстановление боеспособности и, вероятно, переброску на другие направления. В частности, противник отводит подразделения 35-й, 36-й ВВС и 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ от ОК "Полисся".

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"Для обеспечения вывода войск оккупанты ведут артиллерийский огонь по позициям подразделений ВСУ и проводят дистанционное минирование района средствами, запрещенными международными конвенциями", – говорится в сообщении.

Запорожская область

Воины ДШУ ВС Украины вместе с другими подразделениями Сил обороны в Запорожской области освободили от российских оккупантов пять населенных пунктов.

Законную власть удалось вернуть в Затишье, Малиновку, Веселое, Зеленый Гай и Красное.

Черниговская область

Вечером стало известно, что в Черниговской области подразделение Оперативного командования "Север" освободило два населенных пункта. Радостно встречали украинских освободителей жители поселка Слобода и Лукашевка. Правда, еще несколько дней уйдет на очистку местности от минно-взрывных предметов, оставленных "освободителями Путина".

Российские оккупанты продолжают блокировать и обстреливать Чернигов. Здесь наблюдается перегруппировка вражеских сил, они пытаются окопаться на захваченных территориях. Российский враг использует БПЛА для проведения разведки и регулирования артиллерийского огня.

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Полковник Баранюк Владимир – командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая сейчас защищает Мариуполь. Организовал круговую оборону города-героя. Благодаря его профессионализму не допустили прорыва боевых порядков. За личное мужество и эффективные действия по отражению атак врага получил звание Герой Украины.
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