Війна послабила Росію, весь світ побачить це 9 травня: головні заяви влади за добу

Російські командири брешуть своїм солдатам, щоб продовжувати наступ в Україні

Зеленський заявив, що 9 травня весь світ побачить, як війна ослабила Росію. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 67-й день повномасштабної війни з Росією. Поки Київ отримує підтримку від закордонних партнерів, у тому числі від США, у Москві шукають шляхи оминути західні санкції. Крім того, РФ зазнає значних втрат в Україні й війна помітно послабила армію окупантів.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 1 травня.

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Зеленський: Війна з Україною послабила Росію

У ніч проти 1 травня президент Володимир Зеленський звернувся до українців і розповів про те, як Росія бреше своїм солдатам, щоб поповнити втрати військових у підрозділах, які були майже повністю знищені чи суттєво ослаблені у березні та квітні в Україні.

"Російські командири брешуть своїм солдатам, коли кажуть, що на них чекає якась серйозна відповідальність за відмову воювати. І при цьому не розповідають, наприклад, про підготовку російською армією додаткових рефрижераторів для зберігання трупів. Не розповідають, які нові "планові" втрати очікуються генералами. Кожен російський солдат ще може врятувати своє життя. Вам краще вижити в Росії, ніж загинути на нашій землі", – каже президент країни.

Війна з Україною послабила Росію так, що країна-агресор продемонструє меншу кількість військової техніки на параді до 9 Травня у Москві.

"Звичайно, окупанти ще мають техніку в запасах. Так, у них ще залишаються ракети для ударів по нашій території. Але війна вже послабила Росію так, що вони змушені планувати навіть меншу кількість військової техніки для участі в параді в Москві", – каже Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Потужна підтримка США та ленд-ліз для України

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Зеленський назвав цей візит "сигналом потужної підтримки з боку США".

"Цей сигнал високо ціную я як президент, наша команда та народ України. Це свідчить про те, що США сьогодні є лідером потужної підтримки України під час війни проти агресії Російської Федерації", – сказав він.

Президент висловив подяку США та особисто Ненсі Пелосі за зусилля щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

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"Дуже важливі сигнали, які сьогодні дають США й президент Байден. Це і нещодавні потужні кроки щодо оборонної та фінансової підтримки для України, а також рішення щодо ленд-лізу – ми вдячні за це", – сказав Зеленський.

Він також наголосив на важливості звернення президента США Джо Байдена до Конгресу про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 33 млрд доларів.

Володимир Зеленський та Ненсі Пелосі. Фото: Офіс президента

Подоляк: на переговорах не обговорюється питання санкцій

Радник голови ОП Михайло Подоляк спростував слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що під час переговорів сторони обговорюють санкції проти Росії.

"Російський міністр Лавров має дивну звичку коментувати те, в чому не бере участь особисто. Так от, на переговорах не обговорюються санкції. Тому що світ запроваджував їх за окупацію та порушення територіальної безпеки України. Причини не усунуті. Отже, санкції тільки наростатимуть", – зазначив Подоляк у Twitter.

Він також додав, що "денацифікацію та російську мову" росіяни назавжди вписали у світову історію кров'ю мирних українців з Бучі, Гостомелю, Харкова, Маріуполя та інших міст.

"Тепер це синоніми російських військових злочинів. Час їм подивитися правді в очі", – написав Подоляк.

Росія намагається обійти західні санкції

За даними військової розвідки України, Москва планує організувати у країнах ОДКБ виробництво складових частин до російської продукції військового та подвійного призначення. Насамперед тієї, яка вимагає використання іноземних комплектуючих. Крім того, це посилить економічну залежність країн членів ОДКБ від РФ, що також відповідає інтересам Кремля.

Москва також веде переговори з Грузією, Вірменією та Азербайджаном для реекспорту російської продукції на міжнародні ринки. Постачання планується здійснювати під виглядом грузинської, вірменської та азербайджанської продукції та експортувати її до третіх країн. На території цих країн вже створено понад 200 компаній.

Відомий російський виробник засобів протиповітряної оборони – АТ "Ульяновський механічний завод" залучає Казахстан для отримання комплектуючих німецького виробництва (до вторгнення Росія закуповувала німецьку продукцію, яка необхідна для виробництва/модернізації ЗРК типу Бук і зенітних гарматно-ракетних комплексів типу Тунгуска, а постачання цієї продукції в умовах посилення санкцій стало неможливим).

Путін шукає підтримки, щоб обійти санкції. Колаж: Сьогодні

Верещук про нову умову України для обміну полоненими

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україна відмовляється проводити обмін полоненими з Росією, якщо у списку немає жінок. Окупанти захопили в полон майже 500 українок.

"Ми знаємо, що там понад тисяча заручників, у тому числі майже 500 жінок. Ми знаємо, що вони перебувають у в'язницях та слідчих ізоляторах Курська, Брянська, Рязані, Ростова", – заявила Верещук.

Крім того, Росія затягує з визволенням полонених мирних українок. Верещук поскаржилася, що жінок доводиться діставати майже плоскогубцями.

Ірина Верещук. Фото: Офіс президента

Генштаб про ситуацію на фронті

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційних ударів та вогненної поразки артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.

Продовжується посилення ударного угруповання супротивника. У певні райони переміщено до 300 одиниць озброєння та військової техніки й прибуло близько тисячі мобілізованих осіб із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. З метою протиповітряного прикриття ворожих військ у чотирьох певних районах супротивник розгорнув два зенітно-ракетні дивізіони озброєних ЗРК Бук-М2 та ЗРК Тор-М.

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника веде активні дії вздовж усієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається проводити авіаційні удари та вогняну артилерійську поразку позицій наших військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.

На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії у напрямку Новотошківське – Оріхове. Закріплюються на досягнутих рубежах. З метою недопущення маневру наших сил та засобів здійснюють їх блокування у певних районах.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог намагається прорвати оборону наших підрозділів у напрямку Оленівка – Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні кордони Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на Миколаїв та Кривий Ріг.

Втрати РФ перевищили 23,5 тисячі солдатів

У Генштабі ЗСУ назвали загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого до 1 травня. Орієнтовно вони склали:

особового складу – близько 23 500 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1026 (+18) од.

бойових броньованих машин ‒ 2471 (+26) од.,

артилерійських систем – 451 (+15) од.,

РСЗВ – 151 (+0) од.,

засобів ППО – 80 (+3) од.,

літаків – 192 (+2) од.,

вертольотів – 155 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 1796 (+20) од.,

кораблі/катери – 8 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 245 (+13),

спеціальної техніки – 32 (+0),

крилатих ракет – 84.

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