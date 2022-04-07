Війна в Україні може розростись на інші країни – Столтенберг

НАТО зараз робить все, щоб не було прямого зіткнення їхніх членів із Росією

Столтенберг очікує від Росії найгіршого / Колаж "Сьогодні"

У НАТО вже починають висловлювати стурбованість, що "конфлікт" в Україні може поширитись на інші країни. Таке занепокоєння висловив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг на традиційному брифінгу після зустрічі глав МЗС країн НАТО та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Про це повідомляється на ютуб-каналі "Голосу Америки".

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Заява

"Цей конфлікт може розростись. Ми зараз не повинні допустити ескалації. Ми покликані захищати країни-члени НАТО і робимо все, щоб не допустити поширення конфлікту на інші країни, щоб не допустити конфлікту між НАТО та Росією. Тому зараз ми намагаємося не допустити ескалації. Але разом з тим ми хочемо чітко заявити, що ми захищатимемо наших членів, тому додали 40 тисяч військовослужбовців на східний фланг, плюс збільшили кількість американських військ у Європі, і це все, щоб не допустити ескалації конфлікту. НАТО прагне не брати участь у цьому конфлікті, не надсилати війська в Україну. Але одночасно з цим ми надаємо підтримку Україні різними способами", – сказав Столтенберг.

При цьому, за словами Столтенберга, на Заході чудово розуміють, що наслідки вторгнення в Україну будуть глобальними та довгостроковими.

"Те, що зараз відбувається в Україні, ми всі уважно за цим спостерігаємо", – зазначив глава НАТО.

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