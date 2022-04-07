Война в Украине может разрастись на другие страны – Столтенберг

НАТО сейчас делает все, чтобы не было прямого столкновения их членов с Россией

Столтенберг ожидает от России худшего / Коллаж "Сегодня"

В НАТО уже начинают выражать обеспокоенность, что "конфликт" в Украине может распространиться на другие страны. Такую обеспокоенность высказал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на традиционном брифинге после встречи глав МИД стран НАТО и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщается на ютуб-канале "Голоса Америки".

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"Этот конфликт может разрастись. Мы сейчас не должны допустить эскалации. Мы призваны защищать страны-члены НАТО и делаем все, чтобы не допустить распространение конфликта на другие страны, чтобы не допустить конфликта между НАТО и Россией. Поэтому сейчас мы стараемся не допустить эскалации. Но вместе с тем мы хотим четко заявить, что мы будем защищать наших членов. Поэтому мы добавили 40 тысяч военнослужащих на восточный фланг. Плюс увеличили количество американских войск в Европе. И это все, чтобы не допустить эскалации конфликта. НАТО стремится не принимать участие в этом конфликте, не посылать войска в Украину. Но одновременно с этим мы предоставляем поддержку Украине самыми разными способами", — сказал Столтенберг.

При этом, по словам Столтенберга, на Западе прекрасно понимают, что последствия вторжения в Украину будут глобальными и долгосрочными.

"То, что сейчас происходит в Украине мы все внимательно за этим наблюдаем", – отметил глава НАТО.

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