Можливість посадити РФ на лаву підсудних: Подоляк відреагував на заяву Байдена про геноцид в Україні

Називати геноцид геноцидом – це наближати кінець масових вбивств в Україні

Подоляк підтримав заяву Байдена про геноцид Росії в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Заява президента США Джо Байдена про те, що злочини армії РФ в Україні є геноцидом – це крок до того, щоб посадити Росію на лаву підсудних. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter у середу, 13 квітня.

"Байден показав готовність називати російські військові злочини геноцидом. Це крок до того, щоб змусити РФ сісти на лаву підсудних. Нашим партнерам дуже важливо давати точні юридичні ухвали тому, що відбувається", – написав Подоляк.

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Радник голови Офісу Зеленського додав, що називати геноцид геноцидом – це наближати кінець до масових вбивств в Україні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що звинувачення Росії у геноциді стане чорною міткою для президента РФ Володимира Путіна і є дуже важливим для України.

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Також ми інформували, що Міжнародний суд підготував наказ про необхідність ухвалити вирок у справі України проти Росії, де Москва звинувачується у геноциді українського народу.