Возможность посадить РФ на скамью подсудимых: Подоляк отреагировал на заявление Байдена о геноциде в Украине

Называть геноцид геноцидом – это приближать конец массовым убийствам в Украине

Подоляк поддержал заявление Байдена о геноциде России в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Заявление президента США Джо Байдена о том, что преступления армии РФ в Украине являются геноцидом – это шаг к тому, чтобы посадить Россию на скамью подсудимых. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter в среду, 13 апреля.

"Байден показал готовность называть российские военные преступления геноцидом. Это шаг к тому, чтобы заставить РФ сесть на скамью подсудимых. Нашим партнерам крайне важно давать точные юридические определения происходящему", – написал Подоляк.

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Советник главы Офиса Зеленского добавил, что называть геноцид геноцидом – это приближать конец массовым убийствам в Украине.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что обвинение России в геноциде станет черной меткой для президента РФ Владимира Путина и является очень важным для Украины.

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Также мы информировали, что Международный суд подготовил приказ о необходимости вынести приговор по делу Украины против России, где Москва обвиняется в геноциде украинского народа.