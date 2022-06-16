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Ворог штурмує на двох напрямках і в Сєвєродонецьку — Генштаб

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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16 червня, 07:51
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Противник кинув сили на штурм та сковування наступів ЗСУ
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Розпочалася сто тринадцята доба протистояння України російському воєнному вторгненню. Російські війська не полишають спроб повністю окупувати Сєвєродонецьк та обстрілюють українські позиції на різних напрямках. Про ситуацію на фронті розповіли в Генеральному штабі ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках задля перевірки бойової готовності в одній з механізованих бригад Республіки Білорусь відпрацьовано розгортання пунктів приймання мобілізаційних ресурсів з практичним прийманням військовозобов’язаних.

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На Сіверському напрямку противник демонстративно продовжує утримувати підрозділи збройних сил РФ зі складу Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Ворог вчинив артилерійські обстріли позицій наших військ у районах населених пунктів Леонівка та Бачівськ Чернігівської та Сумської областей відповідно.

На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська, щоб посилити свої наступальні спроможності.

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На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. З метою сковування наших підрозділів та недопущення переходу в наступ ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів.

На Слов’янському напрямку агресор веде штурмові дії, шукає слабкі місця в оборонних позиціях наших військ. Обстрілював з артилерії різного калібру цивільну інфраструктуру неподалік Пришиба, Долини, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Донецькому напрямку противник веде бойові дії уздовж лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку.

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На Лиманському напрямку ворог активних дій не вів, обстріляв наші підрозділи зі ствольної артилерії в районі Пискунівки.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти продовжують вогневий вплив на підрозділи наших військ з усіх наявних вогневих засобів в районах населених пунктів Білогорівка, Лисичанськ, Сєвєродонецьк.

Ворог не припиняє спроб встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Веде штурм, бої тривають.

На Бахмутському напрямку ворог проводить штурмові дії з метою поліпшення тактичного положення. Зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Веселе, Соледар, Берестове та Вовчоярівка.

На Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснює систематичні обстріли з метою сковування дій підрозділів наших військ в районах населених пунктів Новобахмутівка, Водяне, Первомайське, Микільське, Антонівка, Гуляйполе, Новопіль та Оріхів.

На напрямку Єгорівка – Шевченко наші військові виявили та знищили диверсійно-розвідувальну групу противника.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів і недопущенні наступу наших військ та обстрілює їх. Продовжує удосконалення інженерного обладнання позицій в районах населених пунктів Безводне та Іщенка.

В Чорноморській та Азовській морських операційних зонах основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. В акваторії Чорного моря противник утримує в готовності до застосування три носії високоточної зброї.

Плани Росії провалюються

Російська влада продовжує стикатися з труднощами в реалізації своїх окупаційних планів на тимчасово захоплених територіях. Українці чинять опір. Це стає на заваді Росії у планах анексії та повномасштабного адмінконтролю. Про це повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

У Маріуполі українські партизани спалили п'ять машин МНС РФ, а напередодні Дня Росії зарізали російського рятувальника.

У тимчасово захопленому Херсоні українські патріоти звернулися до російських військових. Вони нагадали окупантам, що Збройні сили України дедалі ближче підбираються до міста і незабаром його звільнять.

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Герої не вмирають!

Захистив Київ від диверсантів... Роман Собків - майор антитерористичного спецпідрозділу «Омега» Нацгвардії. Разом з підлеглими протягом дев’яти днів ефективно протидіяв десанту окупантів, який багато разів намагався висадитись у Києві та на околицях. Загинув у бою з переважаючими силами противника, але затримав ворога. Герой України. Посмертно.

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