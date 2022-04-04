ВСУ ликвидировали 18 300 солдат РФ и 647 танков – Генштаб

С каждым днем войны, которую развязала Россия, увеличивается число ликвидированных оккупантов

Оккупанты несут огромные потери в войне с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

За последние сутки количество убитых оккупантов выросло на 300 человек. Также ВСУ продолжают ликвидировать вражескую технику армии РФ. С 24 февраля по 4 апреля ВСУ уничтожили 647 российских танков, 147 самолетов и 134 вертолета.

Новую сводку опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Общие боевые потери противника с начала войны по состоянию на 4 апреля составили:

личного состава – около 18 300 человек (+300);

танков ‒ 647 (+3);

боевых бронированных машин ‒ 1844 (+14);

артиллерийских систем – 330 (+5);

РСЗО – 107 (+2);

средств ПВО – 54 (без изменений);

самолетов – 147 (+4);

вертолетов – 134 (без изменений);

автомобильной техники – 1273 (+24);

кораблей/катеров – 7 (без изменений);

цистерн с ГСМ – 76 (без изменений);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92 (+3);

специальная техника – 25 (+1).

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (без изменений).

Данные уточняются, поскольку подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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39-й день войны в Украине

Российские оккупанты проводят перегруппировку сил, чтобы пойти в наступление на Донбассе. В частности, на востоке Украины задействуют наемников ЧВК "Вагнер".

4 апреля военные РФ нанесли по Николаеву ракетные удары.

Также стало известно, что в освобожденной от российских оккупантов Буче Киевской области на территории одного из храмов нашли братскую могилу, где было около 150 мирных жителей.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что с начала вторжения Российской Федерации в Украину умер 161 ребенок. Также пострадали еще 264 ребенка, однако фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно.

В Одесской военной администрации сообщили о ракетной атаке на один из объектов.