ЗСУ ліквідували 21600 окупантів та знищили понад 800 танків – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України окупанти втратилипонад 21 600 осіб особового складу, а також українські військові знищили понад 2 тисячі броньованих машин та 177 літаків російської армії.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Бойові втрати противника з 24.02:
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- особовий склад – близько 21 600 осіб,
- танки – 854 одиниць,
- бойові броньовані машини – 2 205 одиниць,
- артилерійські системи – 403 одиниці,
- РСЗВ – 143 одиниці,
- засоби ППО – 69 одиниць,
- літаки – 177 одиниць,
- вертольоти – 154 одиниці,
- автомобільна техніка – 1 543 одиниці,
- кораблі/катери – 8 одиниць,
- цистерни з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 182,
- Спеціальна техніка – 27,
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані ще уточнюються.
Окупанти, що влаштували звірства у Бучі, несуть втрати
Підрозділи 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, тортурах та насильстві цивільного населення в українському місті Буча, діють у районі населеного пункту Ізюм. Російські військові вже зазнали втрат.
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