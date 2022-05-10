ЗСУ ліквідували 26 тисяч російських окупантів – Генштаб

Найбільше втрат армії Російської Федерації було на Авдіївському напрямку

Армія РФ зазнає втрат / Колаж "Сьогодні"

З початку широкомасштабної війни 24 лютого Росії проти України російська армія втратила 25 350 солдатів та тисячі одиниць бойової техніки. Також ЗСУ знищили 158 літаків і більше тисячі танків РФ. Найбільші втрати противника були на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.05:

особовий склад – близько 26000 (+350) осіб ліквідовано

танки – 1170 (+25) од.

бойові броньовані машини ‒ 2808 (+44) од.,

артилерійські системи – 519 (+6) од.,

РСЗВ – 185 (+0) од.,

засоби ППО – 87(+0) од.,

літаки – 199 (+0) од.,

гелікоптери – 158 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 380 (+3),

крилаті ракети – 94 (+0),

кораблі/катери – 12 (+0) од.,

автомобільна техніка та автоцистерни – 1980 (+10) од.,

спеціальна техніка – 41 (+0).

Атаки армії РФ в Україні

Триває застосування артилерії практично вздовж усієї лінії зіткнення. Зберігається висока можливість нанесення ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

Не виключається і можливість проведення диверсій на об'єктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому підрозділі Збройних Сил України.

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