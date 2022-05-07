ВСУ ликвидировали более 25 тысяч российских оккупантов – Генштаб

Вооруженные силы Украины отчитались о количестве погибших российских оккупантов, а также уничтоженной технике врага. Так, наши защитники ликвидировали уже 25100 солдат РФ. Также разгромлено 1122 танка.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.05 ориентировочно составили:
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- Личного состава – 25100 (+200) человек ликвидировано
- Танков ‒ 1122 (+12) единиц
- Боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27) единиц
- Артиллерийских систем – 509 (+7) единицы
- РСЗО – 172 (+1) единица
- Средств ПВО – 84 (+1) единицы
- Самолетов – 199 (+0) единиц
- Вертолетов – 155 (+0) единиц
- Автомобильной техники и автоцистерн – 1934 (+8) единиц
- Кораблей/катеров – 11 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17)
- Специальной техники – 38 (+0)
- Крылатых ракет – 90 (+1)
Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе.
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Обновляется ежеминутно: приложение со счетчиком потерь оккупантов выпустили в Украине
В Украине появилось приложение для iPhone, отображающее актуальную статистику потерь российских оккупантов в онлайн-режиме, которую можно выводить на рабочий стол с помощью виджета.
Приложение выпущено компанией Alty при поддержке Генерального штаба Вооруженных сил Украины и получило название "Русский корабль иди нах@й".
"Нас вдохновила ежедневная работа специалистов Генштаба ВСУ, которые тщательно оформляли информацию об обезвреживании вражеского личного состава и техники России в своей инфографике.
Поэтому на волонтерской основе мы создали удобное приложение с набором красивых виджетов для отслеживания потерь оккупанта и приближения нашей победы", – говорит генеральный директор компании Леонид Горев.
Можно выбрать один из трех вариантов виджетов по размеру, который будет размещен на главном экране вашего смартфона:
- маленький – отображает данные о потерях личного состава;
- средний – отображает данные о потерях не только личного состава, но и крупной военной техники;
- большой – охватывает всю информацию о вражеских потерях, указанных на главном экране приложения.
Среди дополнительных опций приложения есть карта актуальных уведомлений о воздушной тревоге в Украине, а также возможность перечислить средства в поддержку ВСУ. Версия для Android-устройств ожидается позже.
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