ВСУ ликвидировали более 25 тысяч российских оккупантов – Генштаб

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе

Российские оккупанты несут огромные потери в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины отчитались о количестве погибших российских оккупантов, а также уничтоженной технике врага. Так, наши защитники ликвидировали уже 25100 солдат РФ. Также разгромлено 1122 танка.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.05 ориентировочно составили:

Личного состава – 25100 (+200) человек ликвидировано

Танков ‒ 1122 (+12) единиц

Боевых бронированных машин ‒ 2713 (+27) единиц

Артиллерийских систем – 509 (+7) единицы

РСЗО – 172 (+1) единица

Средств ПВО – 84 (+1) единицы

Самолетов – 199 (+0) единиц

Вертолетов – 155 (+0) единиц

Автомобильной техники и автоцистерн – 1934 (+8) единиц

Кораблей/катеров – 11 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня – 341 (+17)

Специальной техники – 38 (+0)

Крылатых ракет – 90 (+1)

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались в Слобожанском операционном районе.

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

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Обновляется ежеминутно: приложение со счетчиком потерь оккупантов выпустили в Украине

В Украине появилось приложение для iPhone, отображающее актуальную статистику потерь российских оккупантов в онлайн-режиме, которую можно выводить на рабочий стол с помощью виджета.

Приложение выпущено компанией Alty при поддержке Генерального штаба Вооруженных сил Украины и получило название "Русский корабль иди нах@й".

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"Нас вдохновила ежедневная работа специалистов Генштаба ВСУ, которые тщательно оформляли информацию об обезвреживании вражеского личного состава и техники России в своей инфографике. Поэтому на волонтерской основе мы создали удобное приложение с набором красивых виджетов для отслеживания потерь оккупанта и приближения нашей победы", – говорит генеральный директор компании Леонид Горев.

Можно выбрать один из трех вариантов виджетов по размеру, который будет размещен на главном экране вашего смартфона:

маленький – отображает данные о потерях личного состава;

– отображает данные о потерях личного состава; средний – отображает данные о потерях не только личного состава, но и крупной военной техники;

– отображает данные о потерях не только личного состава, но и крупной военной техники; большой – охватывает всю информацию о вражеских потерях, указанных на главном экране приложения.

Среди дополнительных опций приложения есть карта актуальных уведомлений о воздушной тревоге в Украине, а также возможность перечислить средства в поддержку ВСУ. Версия для Android-устройств ожидается позже.

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