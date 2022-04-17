ЗСУ ліквідували вже 20 300 російських окупантів – Генштаб

Знищено також вже понад 2 тисячі бойових броньованих машин та майже 800 танків

В Україні знищені вже 20 300 окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська армія з початку вторгнення в Україну втратила 20 300 тисяч особового складу та кілька тисяч одиниць військової техніки.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.04 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 20 300 осіб ліквідовано;

танків ‒ 773 одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 2002 одиниці;

артилерійських систем / artillery systems – 376 одиниць;

РСЗВ – 127 одиниць;

засоби ППО – 66 одиниць;

літаків – 165 одиниць;

гелікоптерів – 146 одиниць;

автомобільної техніки – 1471 одиниця;

кораблі /катери / boats – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148;

спеціальна техніка – 27;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Однак остаточні дані наразі уточнюються.

Росія відправляє застарілу техніку

Росія почала постачати для війни в Україні стару техніку, яка вже була списана – про це заявив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович. За його словами, помічені машини та установки 60-х років, які залишалися лише у застарілих військових частинах.

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"Немає техніки! Є проблеми з технікою, тепер це замиготіло, і можна говорити про фактичні підтвердження. БТР-60 і "Град-1" – це далі вже нікуди падати. От і вся історія. Це кінець війни, вона програна Росією", – сказав він.

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