ВСУ ликвидировали уже 20 300 российских оккупантов – Генштаб

Унечтожены также уже более 2 тысяч боевых бронированных машин и почти 800 танков

В Украине уничтожено уже 20 300 оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия с начала вторжения в Украину потеряла 20 300 тысяч личного состава и несколько тысяч единиц военной техники.

Об этом сообщили в Генштабы ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 20 300 человек ликвидированы,

танков ‒ 773 единиц,

боевых бронированных машин – 2002 единиц,

артиллерийских систем / artillery systems – 376 единиц,

РСЗО – 127 единиц,

средства ПВО – 66 единиц,

самолетов – 165 единиц,

вертолетов – 146 единиц,

автомобильной техники – 1471 единиц,

корабли/катера/boats – 8 единиц,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 148.

Специальная техника – 27.

Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Однако окончательные данные пока уточняются.

Россия отправляет устаревшую технику

Россия начала поставлять для войны в Украине подержанную технику, которая уже была списана – об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, отмечены машины и установки 60-х годов, которые оставались только в устаревших воинских частях.

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"Нет техники! Есть проблемы с техникой, теперь это замелькало, и можно говорить о фактических подтверждениях. БТР-60 и "Град-1" – это дальше уже некуда падать. Вот и вся история. Это конец войны, она проиграна Россией" , – сказал он.

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