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ВСУ на Донбассе отбили атаки РФ на три населенных пункта – Генштаб

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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12 июня, 07:33
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За прошедшие сутки потери противника составили 10 танков и до 150 человек живой силы
Украинские защитники уничтожают оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"
Украинские защитники уничтожают оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на утро 12 июня на Бахмутском направлении вражеская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского. При этом украинские воины отбили наступление в районе населенных пунктов Врубовка, Николаевка и Васильевка. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. В приграничных районах Республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы.
  • На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В Белгородской и Курской областях продолжено воздействие повышенного уровня террористической угрозы. Противник продолжает огневое влияние минометов по позициям Сил обороны в приграничных районах. Кроме того, агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Рожковичи, Гремяч, Луговка и Поповка.
  • На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не понесла. Для сковывания действий сил обороны враг оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших подразделений. Кроме того, обстреливал гражданскую инфраструктуру вблизи Вернополья, Украинки, Петровки, Чепиля и Крестища. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Мосьпаново.
  • На Славянском направлении противник совершал систематические артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Пытается закрепиться в населенном пункте Богородичное, боевые действия продолжаются.
  • На Лиманском направлении активных действий враг не вел. Увеличил интенсивность применения артиллерии, в частности, реактивных систем залпового огня, в районах населенных пунктов Шипиловка и Дроновка. Проводит перегруппировку войск.
  • На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки.
  • На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Камышеваха, Горское, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудара неподалеку от Покровского.
  • Украинские воины отбили наступление в районе населенного пункта Врубовка. Также противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Николаевка. Получил решительный отпор и отошел. Вражеский штурм в районе Васильевки наши защитники тоже успешно отбили. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не вел. Коварно обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Желанное, Авдеевка, Карловка, Угледар и Орехов. На отдельных направлениях развертывает дополнительные подразделения.
  • На Южнобужском направлении противник вел оборону, обстреливал подразделения наших войск из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Пытался вести контрбатарейную борьбу.
  • Российские оккупанты цинично обстреляли населенные пункты Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч.
  • За прошедшие сутки потери противника составили десять танков, 16 боевых бронированных машин, семь БПЛА, более десяти единиц автомобильной техники и до 150 человек живой силы.

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ВСУ отбивают атаки россиян

Ранее мы рассказывали, что украинская артиллерия нанесла оккупантам урон в районе Долины, также защитники отбили штурм в окрестностях Тошковки.

Кроме того, оккупанты продолжают атаки вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах. Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно неподалеку от Лисичанска и Северодонецка.

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ББМ
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