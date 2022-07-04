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ЗСУ зупинили штурм окупантів поблизу Сєвєродонецька – Генштаб

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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4 липня, 19:28
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Завдяки українським захисникам російські загарбники відійшли
У ЗСУ нові успіхи. Фото: колаж "Сьогодні"
У ЗСУ нові успіхи. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 4 липня на Харківському напрямку триває контрбатарейна боротьба. Штурмові дії у населеному пункті Білогорівка Луганської області, що неподалік Сєвєродонецька, українські військові успішно відбили, окупанти відійшли. Також наші захисники змусили ворога відійти після його наступу у напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм на околицях Берестового.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Зведення Генштабу

  • На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Підрозділи Збройних сил республіки Білорусь продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах.

  • На Сіверському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Василівське, Білопілля та Атинське Сумської області.

  • На Харківському напрямку російські окупанти продовжують артилерійські обстріли міста Харкова та населених пунктів на північ, північний схід та схід від нього. Також противник завдав авіаударів неподалік Петрівки. Українські воїни жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка та відкинули загарбників назад.

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  • Намагаючись хоч якось завадити логістичному забезпеченню підрозділів Сил оборони, ворог дистанційно мінував місцевість неподалік Черкаських Тишків. На напрямку триває контрбатарейна боротьба.

  • На Слов’янському напрямку противник здійснює спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Долина, Дібрівне, Богородичне, Мазанівка, Суха Балка, Краснопілля, Вірнопілля, Велика Комишуваха, а також завдав авіаударів поблизу Дібрівного та Богородичного. Ворог веде штурмові дії в напрямку населеного пункту Мазанівка, має частковий успіх.

  • На Донецькому напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на вогневому ураженні наших підрозділів. Противник вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА "Орлан-10" неподалік Павлограда та Покровська.

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  • На Краматорському напрямку агресор обстрілював із танків та ствольної артилерії райони Білогорівки та Верхньокам’янського. Завдав авіаційного удару поблизу Тетянівки.

  • Штурмові дії в населеному пункті Білогорівка українські воїни успішно відбили. Окупанти відійшли.

  • На Бахмутському напрямку зафіксовано ворожі обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове та Вершина. Також противник завдав авіаудару поблизу Вершини.

  • Наші захисники змусили ворога відійти після його наступу в напрямку Вуглегірської ТЕС та невдалої розвідки боєм в напрямку околиць Берестового.

  • На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках противник не припиняв обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. На останньому ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Тернівка.

  • В акваторії Чорного моря у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України російські загарбники утримують три носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування "Калібр".

  • Українські захисники завдають ворогу втрат на всіх напрямках де тривають активні бойові дії.

  • Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, церквах та лікарнях. Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію.

РФ завдає ударів, але ЗСУ борються з ворогами. Фото: Генштаб

Раніше ми розповідали, що після важких боїв за Лисичанськ українські військові були змушені відійти з займаних позицій та рубежів.

"В умовах кратної переваги російських окупаційних військ в артилерії, авіації, реактивних системах залпового вогню, боєприпасах та особовому складі продовження оборони міста призвело б до фатальних наслідків. Задля збереження життя українських захисників було прийнято рішення про відхід", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

3 липня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту країни-агресора Володимиру Путіну про "визволення "ЛНР" – захоплення всієї території Луганської області.

За його словами, в результаті "успішних бойових дій" встановлено "повний контроль" над містом Лисичанськ та сусідніми населеними пунктами.

Водночас радник міністра оборони України Юрій Сак заявив, що Лисичанськ не перебуває під "повним контролем" окупантів, незважаючи на заяви Росії, що місто захоплене.

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Герої не вмирають!

Снайпер-ракетник... Віталій Мовчан - лейтенант ЗСУ, командир підрозділу ПВО, який обслуговував зенітно-ракетний комплекс... 24 лютого близько 6:50 Віталій провів перший у житті бойовий пуск зенітної ракети - і збив російський винищувач Су-30. Згодом підбив ворожий безпілотник. Авіація противника почала полювання на героїчний екіпаж ЗРК… Мовчан загинув під час ракетного удару. Герой України. Посмертно.

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