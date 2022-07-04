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ВСУ остановили штурм оккупантов вблизи Северодонецка – Генштаб

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 июля, 19:28
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Благодаря украинским защитникам российские захватчики отошли
У ВСУ новые успехи. Фото: коллаж "Сегодня"
У ВСУ новые успехи. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 4 июля на Харьковском направлении идет контрбатарейная борьба. Штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка Луганской области, что недалеко от Северодонецка, украинские военные успешно отбили, оккупанты отошли. Также наши защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в окрестностях Берестового.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Сводка Генштаба

  • На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не понесла. Подразделения Вооруженных сил республики Беларусь продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах.
  • На Северском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Васильевское, Белополье и Атинское Сумской области.
  • На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы города Харьков и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от него. Также противник нанес авиаудары неподалеку от Петровки. Украинские воины жестко пресекли вражескую попытку штурмовых действий в направлении населенного пункта Сосновка и отбросили захватчиков обратно.
  • Пытаясь хоть как-то помешать логистическому обеспечению подразделений Сил обороны, враг дистанционно минировал местность недалеко от Черкасских Тишек. На направлении идет контрбатарейная борьба.
  • На Славянском направлении противник предпринимает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений. Вел артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Богородичное, Мазановка, Сухая Балка, Краснополье, Вернополье, Большая Камышеваха, а также нанес авиаудары вблизи Дибровного и Богородичного. Враг ведет штурмовые действия в направлении населенного пункта Мазановка, имеет частичный успех.
  • На Донецком направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на огневом поражении наших подразделений. Противник вел воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10" недалеко от Павлограда и Покровска.
  • На Краматорском направлении агрессор обстреливал из танков и ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанес авиационный удар вблизи Татьяновки.
  • Штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка украинские воины успешно отбили, оккупанты отошли.
  • На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Спорное, Берестово и Вершина. Также противник нанес авиаудар вблизи Вершины.
  • Наши защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в окрестностях Берестового.
  • На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник не прекращал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. На последнем враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Терновка.
  • В акватории Черного моря в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины российские захватчики удерживают три носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр".
  • Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.
  • Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, церквях и больницах. Призываем доверять информацию только из проверенных источников и не распространять российские фейки и дезинформацию.

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РФ наносит удары, но ВСУ борются с врагами. Фото: Генштаб

Ранее мы рассказывали, что после тяжелых боев за Лисичанск украинские военные были вынуждены отойти с занимаемых позиций и рубежей.

"В условиях кратного превосходства российских оккупационных войск в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и личном составе продолжение обороны города привело бы к роковым последствиям. Для сохранения жизни украинских защитников было принято решение об отходе", – сообщил Генштаб ВСУ.

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны-агрессора Владимиру Путину об "освобождении "ЛНР" – захвате всей территории Луганской области.

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По его словам, в результате "успешных боевых действий" установлен "полный контроль" над городом Лисичанск и соседними населенными пунктами.

В то же время советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что Лисичанск не находится под "полным контролем" оккупантов, несмотря на заявления России, что город взят.

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Герої не вмирають!

Снайпер-ракетчик... Виталий Мовчан – лейтенант ВСУ, командир экипажа зенитно-ракетного комплекса... 24 февраля около 6:50 Виталий провел первый в жизни боевой пуск зенитной ракеты и сбил российский истребитель Су-30. Вскоре уничтожил вражеский беспилотник. Авиация противника начала охоту на героический экипаж ЗРК… Мовчан погиб во время ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

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