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ЗСУ звільнили три села на Херсонщині та знищили техніку РФ – Генштаб

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6 квітня, 07:27
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Українські захисники не лише утримують ворога, а й ідуть у наступ на окремих ділянках – три населені пункти вже відвоювали
Українські бійці відвойовують населені пункти
Українські бійці відвойовують населені пункти / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти продовжують зосереджуватись на підготовці до наступальної операції для захоплення Донецької та Луганської областей. Проте є загроза застосування ракетного озброєння морського, повітряного та наземного базування. Окупанти б’ють по об'єктах оборонного комплексу, логістичній інфраструктурі та житлових кварталах.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Ситуація за напрямками

  • Ворог намагається покращити тактичне становище на Південнобузькому напрямку. Не виключається, що для підтримки наступу РФ використовує так звану "Придністровсько-молдавську республіку". На аеродромі Тирасполя триває підготовка до прийому літаків.
  • На Волинському напрямку ознак формування противником наступальних угруповань немає. Частини підрозділу ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання щодо прикриття ділянки українсько-білоруського кордону.
  • На Поліському напрямку окупанти активних дій не робили. Частина підрозділів ворога виведена з цього напряму та перебуває у Білорусі. Продовжують відновлення, ймовірно, для перегрупування та посилення інших груп. При цьому ЗСУ не відкидають, що ці окупанти можуть залишитися в Білорусі, щоб скувати роботу наших захисників і не дати перекинути підрозділи на інші напрямки. Іншою метою може бути допомога республіці у прикритті частини кордону.
  • На Сіверському напрямку продовжується відновлення окупаційних підрозділів ворога, раніше виведених у Брянську та Курську області РФ.
  • На Слобожанському напрямі ворог продовжує блокувати Харків та завдавати артилерійського обстрілу по його окремих районах. Втрати 236 артилерійської бригади 20 загальновійськової армії становлять близько 20% особового складу та озброєння. Це значно понизило інтенсивність дій бригади.
  • На Ізюмському напрямку окупанти намагаються створити ударне угруповання та продовжити наступ на Слов'янськ та Барвінкове.
  • У Донецькому напрямку ворог намагається покращити тактичне становище своїх підрозділів. Продовжує штурм у районах Попасної, Степового, Новотошківського, Рубіжного, Сєвєродонецька та Солодкого, але безуспішно.
  • На Таврійському напрямку, у районі Басані, зафіксовано переміщення окремих підрозділів зі складу 58 загальновійськової армії, ймовірно, для перегрупування сил.
  • На Південнобузькому напрямку ворог відновлює боєздатність та обладнає позиції. Продовжує терор мирних людей на тимчасово зайнятих територіях Херсонщини. Після наступальних дій ЗСУ окупанти втратили контроль над Добрянкою, Нововознесенським та Трудолюбівкою. Тривають бої у районі Олександрівки.

Ворог намагається задіяти у війні найманців з інших країн, щоб сповнити свої втрати. Але РФ це не допоможе з огляду на малу чисельність найманців.

Також командування 200-ї окремої мотострілецької бригади 14 армійського корпусу готує військових для поповнення втрат. В Україні задіяно вже дві батальйонні тактичні групи – загальні втрати бригади у живій силі становлять близько 30%. Одну батальйону тактичну групу знищено, іншу – виведено в Бєлгородську область через небоєздатність.

Окупанти продовжують активно застосовувати заборонені міжнародним гуманітарним правом боєприпаси та намагаються штурмувати Маріуполь. Захисники міста понад 40 діб тримають героїчну оборону.

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Повітряні Сили ЗСУ за минулу добу знищили 8 крилатих ракет. Авіація продовжувала підтримувати дії наземних військ та завдавала повітряних ударів по військам окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого до 5 квітня:

  • особовий склад – близько 18500 осіб,
  • танки ‒ 676 од.
  • бойові броньовані машини ‒ 1858 од.,
  • артилерійські системи – 332 од.,
  • РСЗВ – 107 од.,
  • засоби ППО – 55 од.,
  • літаки – 150 од.,
  • вертольоти – 134 од.,
  • автомобільна техніка – 1322 од.,
  • кораблі/катери – 7 од.,
  • цистерни з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94.
  • Спеціальна техніка – 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 4 квітня
1
Особовий склад 18500
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 134
Гелікоптери
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артилерія 332
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 107
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1322
Транспорт
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Макс Левін - відомий український фотограф, документаліст, воєнкор: співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press… Його фото публікували Wall Street Journal і Time… Незважаючи на великий ризик, вирушив у район села Гута Межигірська (Київська обл.), щоб висвітлювати наслідки російської агресії, коли окупанти були ще там. Пізніше поліція знайшла Макса мертвим – потрапив під обстріл, але продовжував працювати…

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Українка, спортсменка і просто красуня - снайперка з позивним “Угольок”. Чорноброва брюнетка-воїн приховує обличчя і своє ім’я, бо така в неї військова професія. Героїня сьогоднішнього фронту потрапила до армії, бо хотіла, щоб її брат-військовий пишався нею. З 2017-го служить в батальйоні морської піхоти, де з перших днів заслужила на повагу завдяки сталевим нервам і витримці. Одна з найефективніших снайперів ЗСУ.
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