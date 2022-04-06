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ВСУ освободили три села в Херсонской области и уничтожили технику РФ – Генштаб

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6 апреля, 07:27
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Украинские защитник не только удерживают врага, но и идут в наступление на отдельных участках – три населенных пункта уже отвоевали
Украинские бойцы отвоевывают населенные пункты
Украинские бойцы отвоевывают населенные пункты / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты продолжают сосредотачивается на подготовке к наступательной операции для захвата Донецкой и Луганской областей. Однако есть угроза применения ракетного вооружения морского, воздушного и наземного базирования. Оккупанты палят по объектам оборонного комплекса, логистической инфраструктуре и жилым кварталам.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Ситуация по направлениям

  • Враг пытается улучшить тактическое положение на Южнобужском направлении. Не исключается, что для поддержки наступления РФ использует так называемую "Приднестровско-молдавскую республику". На аэродроме Тирасполь идет подготовка к приему самолетов.
  • На Волынском направлении признаков формирования противником наступательных группировок нет. Часть подразделения ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.
  • На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть подразделений врага выведены из этого направления и находятся в Беларуси. Продолжают восстановление, вероятно, для перегруппировки и усиления других групп. При этом ВСУ не исключают, что эти оккупанты могут остаться в Беларуси, чтобы сковать работу наших защитников и не дать перебросить подразделения на другие направления. Другой целью может быть помощь республике в прикрытии части границы.
  • На Северском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области РФ.
  • На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам. Потери 236 артиллерийской бригады 20 общевойсковой армии составляют около 20% личного состава и вооружения. Это значительно снизило интенсивность действий бригады.
  • На Изюмском направлении оккупанты пытаются создать ударную группировку и продолжить наступление на Славянск и Барвенково.
  • В Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Продолжает штурм в районах Попасной, Степного, Новотошковского, Рубежного, Северодонецка и Сладкого, но безуспешно.
  • На Таврическом направлении, в районе Басани, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58 общевойсковой армии, вероятно, для перегруппировки сил.
  • На Южнобужском направлении враг восстанавливает боеспособность и оборудует позиции. Продолжает террор мирных людей на временно занятых территориях Херсонской области. После наступательных действий ВСУ оккупанты потеряли контроль над Добрянкой, Нововознесенским и Трудолюбовкой. Продолжаются бои в районе Александровки.

Враг пытается привлечь к войне наемников из других стран, чтобы восполнить свои потери. Но РФ это не поможет, учитывая малую численность наемников.

Также командование 200-й отдельной мотострелковой бригады 14 армейского корпуса готовит военных для пополнения потерь. В Украине задействованы уже две батальонные тактические группы – общие потери бригады в живой силе составляют около 30%. Одна батальона тактическая группа уничтожена, другая – выведена в Белгородскую область из-за небоеспособности.

Оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы и пытаются штурмовать Мариуполя. Защитники города более 40 суток держат героическую оборону.

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Воздушные Силы ВСУ за предыдущие сутки уничтожили 8 крылатых ракет. Авиация продолжала поддерживать действия наземных войск и наносила воздушные удары по войскам оккупантов.

Потери оккупантов

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 5 апреля:

  • личный состав – около 18500 человек,
  • танки ‒ 676 ед,
  • боевые бронированные машины ‒ 1858 ед,
  • артиллерийские системы – 332 ед,
  • РСЗО – 107 ед,
  • средства ПВО – 55 ед,
  • самолеты – 150 ед,
  • вертолеты – 134 ед,
  • автомобильная техника – 1322 ед,
  • корабли /катера – 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 94.
  • Специальная техника – 25.
  • Пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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Данные на 10:00 5 апреля
1
Личный состав 18500
Личный состав
2
Самолеты 150
Самолеты
3
Вертолеты 134
Вертолеты
4
Танки 676
Танки
5
ББМ 1858
ББМ
6
Артиллерия 332
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 107
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 94
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1322
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Макс Левин - известный украинский фотограф, документалист, военкор: сотрудничал с Reuters, BBC, Associated Press… Его фото публиковали Wall Street Journal, Time… Несмотря на большой риск, отправился в районе села Гута Межигорская (Киевская обл.), чтобы освещать последствия российской агрессии, когда оккупанты были еще там. Позже полиция нашла Макса мертвым - попал под обстрел, но продолжал работать…

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Украинка, спортсменка и просто красавица – снайпер с позывным "Уголек". Брюнетка-воин скрывает лицо и свое имя, потому что такая у нее военная профессия. Героиня сегодняшнего фронта попала в армию, так как хотела, чтобы ее брат-военный гордился сестрой. С 2017-го служит в батальоне морской пехоты, где с первых дней заслужила уважение благодаря стальным нервам и выдержке. Одна из самых эффективных снайперов ВСУ.
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