ВСУ отбили атаку оккупантов на Востоке Украины, РФ понесла потери

Москва потеряла много техники и 80 солдат

Рашисты несут потери, но все равно лезут на территорию Украины / Коллаж "Сегодня"

В конце 41-го дня обороны Украины стало известно о победах на фронте наших защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь противник собрался с силами только на одну атаку, в ходе которой снова потерял танки, БМП и беспилотники.

Об этом сообщило командование оперативно-тактической группировки "Восток" на своей странице в Фейсбуке.

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Что известно

5 апреля российские оккупационные войска совершили одну атаку, что на много меньше, чем было ранее. Например, 3 апреля войска Российской Федерации совершили четыре атаки.

Наша артиллерия наносила огневые удары по скоплению личного состава и техники. В ходе боев наши воины уничтожили:

личного состава – до 80 человек;

танков – 4 (из них захвачено – 1);

БТР – 9;

БМП – 10;

миномет – 1;

БМ-21 – 1;

Авиационной техники – 17;

БПЛА – 1;

топливозаправщики – 2.

"Еще одни сутки героического сопротивления подходят к концу. Каждый день враг теряет технику и живую силу. Впрочем, российские пропагандисты об этом не расскажут, в их параллельной реальности только "продвижение вперед" и "без ущерба". На самом же деле единственное направление, куда они двигаются, это направление русского военного корабля", – говорится в сообщении штаба.

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Обстановка в Украине