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ЗСУ відбили запеклий штурм на Донбасі, в окупантів втрати – Генштаб

Павло Заяць Павло Заяць
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14 червня, 19:01
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Сили оборони України дають жорстку відсіч російським загарбникам
У Генштабі ЗСУ розповіли про поточну ситуацію на фронті
У Генштабі ЗСУ розповіли про поточну ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти на Донбасі обстрілюють позиції українськой армії, намагаються захопити Сєвєродонецьк та ведуть штурмові дії на Бахмутському напрямку. В районі села Берестове під Бахмутом українські воїни відбили ворожий штурм, завдавши окупантам втрат.

Як повідомляє у Facebook Генеральний штаб ЗСУ, агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України.

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На Волинському та Поліському напрямках активних дій з боку противника не відзначено. В рамках перевірки бойової готовності збройних сил республіки Білорусь проводились навчання з підрозділами сил спеціальних операцій.

На Сіверському напрямку ворог продовжує мінометні обстріли населених пунктів в прикордонних районах, зокрема цивільної інфраструктури в районі населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

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На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджував на утриманні зайнятих рубежів. Для сковування дій підрозділів Сил оборони здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях українських військ. Крім того, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дементіївка, Руська Лозова, Мосьпанове та Базалівка. Противник дистанційно замінував місцевість у районах населених пунктів Байрак, Перемога і Шестаково. Веде штурмові дії поблизу Рубіжного, бої тривають.

На Слов'янському напрямку зафіксовано систематичні ворожі артилерійські обстріли в районах населених пунктів Тетянівка, Чепіль, Долина, Дібрівне та Богородичне.

На Лиманському напрямку активних дій противник не проводив. Обстріляв з артилерії цивільну інфраструктуру в районі Сіверська.

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На Сєвєродонецькому напрямку загарбники обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Біла Гора, Устинівка, Тошківка та інших. Завдали авіаудару з вертольотів поблизу Метьолкіного.

Ворог веде штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, бойові дії тривають. Противник здійснює перегрупування військ та намагається посилити угруповання.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли українські війська із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Врубівка, Покровське та Нью-Йорк. Армійська авіація противника завдала авіаудару неподалік Білогорівки.

В районі Берестове українські воїни відбили ворожий штурм, завдали ворогу втрат та змусили відійти на раніше зайняті позиції. Противник веде штурмові дії в районі населеного пункту Золоте, бої тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор активних бойових дій не вів. Вів обстріли цивільної інфраструктури неподалік Авдіївки, Мар'їнки та Гуляйполя. Завдав ударів штурмовою та армійською авіацією в районах населених пунктів Срібне та Малі Щербаки. Проводив розвідку боєм поблизу Павлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював підрозділи українських військ та намагався вести контрбатарейну боротьбу.

В районах населених пунктів Трудолюбівка, Токареве, Баштанка, Квітневе, Луч, Таврійське, Олександрівка російські окупанти обстрілювали інфраструктуру із артилерії, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

Противник веде розвідку на зазначеному напрямку із застосуванням БпЛА. Дистанційно замінував окремі ділянки річки Інгулець. Продовжує інженерне обладнання позицій.

На Бессарабському напрямку ситуація суттєвих змін не зазнала.

Сили оборони України вміло діють на полі бою та завдають ворогу значних втрат. Триває тотальний спротив на тимчасово зайнятих російськими окупантами територіях.

Генштаб озвучив втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.06 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 32 500 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1434 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3503 (+11) од,
  • артилерійських систем – 721 (+3) од,
  • РСЗВ – 229 (+3) од,
  • засобів ППО – 97 (+0) од,
  • літаків – 213 (+0) од,
  • гелікоптерів – 179 (+1) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 588 (+3),
  • крилатих ракет – 125 (+0),
  • кораблі /катери – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2473 (+13) од,
  • спеціальної техніки – 54 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 14 червня:

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Особовий склад
2
Танки 1434
Танки
3
ББМ 3503
ББМ
4
Артилерія 721
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 229
РСЗВ
7
Літаки 213
Літаки
8
Гелікоптери 179
Гелікоптери
9
БПЛА 588
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2473
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