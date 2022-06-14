ВСУ отбили ожесточенный штурм на Донбассе, у оккупантов потери – Генштаб

Силы обороны Украины дают жесткий отпор российским захватчикам

В Генштабе ВСУ рассказали о текущей ситуации на фронте / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты на Донбассе обстреливают позиции украинской армии, пытаются захватить Северодонецк и ведут штурмовые действия на Бахмутском направлении. В районе села Берестово под Бахмутом украинские воины отразили вражеский штурм, нанеся оккупантам потери.

Как сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ, агрессор продолжает наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

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На Волынском и Полесском направлениях активных действий со стороны противника не замечено. В рамках проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь проводились учения с подразделениями сил специальных операций.

На Северском направлении враг продолжает минометные обстрелы населенных пунктов в приграничных районах, в частности, гражданской инфраструктуры в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

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На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивал на содержании занятых рубежей. Для сковывания действий подразделений Сил обороны оказывает систематическое огневое влияние по позициям украинских войск. Кроме того, российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Дементиевка, Русская Лозовая, Мосьпаново и Базаловка. Противник дистанционно заминировал местность в районах населенных пунктов Байрак, Перемога и Шестаково. Ведет штурмовые действия вблизи Рубежного, бои продолжаются.

На Славянском направлении зафиксированы систематические вражеские артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Татьяновка, Чепиль, Долина, Дубровное и Богородичное.

На Лиманском направлении активных действий противник не вел. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Северска.

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На Северодонецком направлении захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Белая Гора, Устиновка, Тошковка и другие. Нанесли авиаудар с вертолетов вблизи Метелкино.

Враг ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. Противник осуществляет перегруппировку войск и пытается усилить группировку.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли украинские войска из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Врубовка, Покровское и Нью-Йорк. Армейская авиация противника нанесла авиаудар около Белогоровки.

В районе Берестово украинские воины отразили вражеский штурм, нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции. Противник ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое, бои продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор активных боевых действий не вел. Вел обстрелы гражданской инфраструктуры недалеко от Авдеевки, Маринки и Гуляйполя. Нанес удары штурмовой и армейской авиацией в районах населенных пунктов Срибное и Малые Щербаки. Проводил разведку боем вблизи Павловки.

На Южнобугжском направлении враг обстреливал подразделения украинских войск и пытался вести контрбатарейную борьбу.

В районах населенных пунктов Трудолюбовка, Токарево, Баштанка, Квитневое, Луч, Таврическое, Александровка российские оккупанты обстреливали инфраструктуру из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня.

Противник ведет разведку в указанном направлении с применением БпЛА. Дистанционно заминировал отдельные участки реки Ингулец. Продолжает инженерное оборудование позиций.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

Силы обороны Украины умело действуют на поле боя и наносят врагу значительные потери. Идет тотальное сопротивление на временно занятых российскими оккупантами территориях.

Генштаб озвучил потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 32 500 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 1434 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 3503 (+11),

артиллерийских систем – 721 (+3),

РСЗО – 229 (+3),

средств ПВО – 97 (+0),

самолетов – 213 (+0),

вертолетов – 179 (+1),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3),

крылатых ракет – 125 (+0),

корабли /катера – 13 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2473 (+13),

специальной техники – 54 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил оперативную сводку Генштаба ВСУ по состоянию на утро 14 июня: