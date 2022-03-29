ВСУ отбили семь атак оккупантов на Донбассе и поразили 17 воздушных целей – Генштаб

Оккупанты пытаются оставить Украину без горючего, терроризируют жителей городов и занимаются мародерством, заявили в ВСУ

ВСУ отбивают атаки военных РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские защитники продолжают оборонную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. ВСУ успешно сдерживают российских оккупантов и проводят успешные контратаки на отдельных направлениях.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Враг все еще продолжает наносить ракетно-бомбовые удары, чтобы полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Сейчас оккупанты сконцентрировались на хранилищах горючего – хотят усложнить логистическое обеспечение наших защитников и создать условия гуманитарного кризиса.

В захваченных районах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей военные РФ продолжают терроризировать местных жителей. Оккупанты палят по жилым домам, грабят, похищают и держат в плену украинцев, занимаются мародерством.

На Донецком и Луганском направлениях за сутки ВСУ отбили семь вражеских атак. Оккупанты понесли большие потери в боях с украинскими военными:

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12 танков;

10 боевых машин пехоты;

3 единицы автомобильной техники;

8 самолетов;

3 вертолета;

4 БПЛА разных типов;

2 крылатые ракеты.

"Авиация Воздушных сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Утраты российских оккупантов уточняются", - добавили в Генштабе.

Оккупанты применяют запрещенное оружие

В Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. Из-за этого начато уголовное производство.

27 марта оккупанты осуществили запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запрещенными кассетными боеприпасами.

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