ВСУ отбили семь атак оккупантов на Донбассе и поразили 17 воздушных целей – Генштаб

Украинские защитники продолжают оборонную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. ВСУ успешно сдерживают российских оккупантов и проводят успешные контратаки на отдельных направлениях.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Враг все еще продолжает наносить ракетно-бомбовые удары, чтобы полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Сейчас оккупанты сконцентрировались на хранилищах горючего – хотят усложнить логистическое обеспечение наших защитников и создать условия гуманитарного кризиса.
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В захваченных районах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей военные РФ продолжают терроризировать местных жителей. Оккупанты палят по жилым домам, грабят, похищают и держат в плену украинцев, занимаются мародерством.
На Донецком и Луганском направлениях за сутки ВСУ отбили семь вражеских атак. Оккупанты понесли большие потери в боях с украинскими военными:
- 12 танков;
- 10 боевых машин пехоты;
- 3 единицы автомобильной техники;
- 8 самолетов;
- 3 вертолета;
- 4 БПЛА разных типов;
- 2 крылатые ракеты.
"Авиация Воздушных сил наносила ракетно-бомбовые удары по местам скопления техники и живой силы врага. Утраты российских оккупантов уточняются", - добавили в Генштабе.
Оккупанты применяют запрещенное оружие
В Днепропетровской области российские оккупанты применили запрещенные кассетные боеприпасы. Из-за этого начато уголовное производство.
27 марта оккупанты осуществили запрещенный реактивный артиллерийский обстрел системой залпового огня "Торнадо-С" одного из населенных пунктов Криворожского района Днепропетровской области. Ракета была оснащена запрещенными кассетными боеприпасами.
На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли фрагменты ракеты.