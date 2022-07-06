ЗСУ відбили штурм окупантів на трьох напрямках – Генштаб

Герої не вмирають!

Врятував десятки життів, віддавши своє... Олег Адамовський - підполковник, командир підрозділу 92 окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка. У мирному житті допомагав бездомним тваринам, утримуючи притулок. Загинув під час оборони Харкова, до останнього прикриваючи відхід побратимів, які потрапили на ворожу засідку. Врятував десятки життів, але своє втратив. Йому було 30 років. Герой України. Посмертно.