ЗСУ показали, як б'ють по шляхах забезпечення окупантів (відео)

Генеральний штаб Збройних сил України продемонстрував, як військові Сил спеціальних операцій завдають ударів по шляхах забезпечення російських окупантів.
Генштаб оприлюднив відео на своїй сторінці в Facebook.
Відео ударів
"Відрізаючи російських окупантів від необхідного, ми знесилюємо його підрозділи", – наголосили в командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.
У Генштабі повідомили, що ефективні засідки, щоб порушити логістику постачання припасів і пального окупантів, є одним із найважливіших завдань.
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Нагадаємо, в Генштабі повідомили, що українські військові відновили контроль над 30 населеними пунктами. Окупанти розпочали перегрупування і, ймовірно, зосередяться на наступі на сході України.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 01.04 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 17 700 осіб,
- танків – 625 од.,
- бойових броньованих машин – 1751 од.,
- артилерійських систем – 316 од.,
- РСЗВ – 96 од.,
- засобів ППО – 54 од.,
- літаків – 143 од.,
- вертольотів – 131 од.,
- автомобільної техніки – 1220 од.,
- кораблів/катерів – 7 од.,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85,
- спеціальної техніки – 24,
- пускових установок ВТРК – 4.