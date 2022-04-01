ВСУ показали, как бьют по путям обеспечения оккупантов (видео)

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продемонстрировал, как военные Сил специальных операций наносят удары по путям обеспечения русских оккупантов.
Генштаб обнародовал видео на своей странице в Facebook.
Видео ударов
"Отрезая российских оккупантов от необходимого, мы обессиливаем его подразделения", – подчеркнули в командовании Сил специальных операций ВСУ.
В Генштабе сообщили, что эффективные засады, чтобы нарушить логистику снабжения припасами и топливом оккупантов, являются одной из важнейших задач.
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Напомним, в Генштабе сообщили, что украинские военные возобновили контроль над 30 населенными пунктами. Оккупанты начали перегруппировку и, вероятно, сосредоточатся на наступлении на востоке Украины.
Потери оккупантов
Общие боевые потери противника с 24.02 по 01.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 17 700 человек,
- танков ‒ 625 ед.,
- боевых бронированных машин ‒ 1751 ед.,
- артиллерийских систем – 316 ед.,
- РСЗО – 96 ед.,
- средств ПВО – 54 ед.,
- самолетов – 143 ед.,
- вертолетов – 131 ед.,
- автомобильной техники – 1220 ед.,
- кораблей/катеров – 7 ед.,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 85,
- специальной техники – 24,
- пусковых установок ОТРК – 4.