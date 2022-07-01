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ЗСУ збили російський безпілотник, створений за ізраїльським проєктом

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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1 липня, 21:06
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Один постріл українця і Росія втратила 7 мільйонів доларів
Знищений безпілотник не є розробкою Росії / Колаж "Сьогодні"
Знищений безпілотник не є розробкою Росії / Колаж "Сьогодні"

Серед перемог, які добилися Збройні сили України 1 липня - знищення російського безпілотника "Форпост", вартість якого близько 7 млн доларів.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці .

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Що відомо

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ в Миколаївській області було знищено російський БПЛА "Форпост", приблизною вартістю 7 мільйонів доларів США ", – пише пресслужба Генштабу.

Російський безпілотник "Форпост" – це перероблений ізраїльський БПЛА IAI Searcher ("Шукач" ).

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13 жовтня 2010 року Росія підписала контракт вартістю 300 млн доларів на складання Searcher II із ізраїльських комплектуючих на Казанському вертолітному заводі. З 2012 року на Уральському заводі цивільної авіації (УЗГА) розпочато випуск розвідувальних комплексів, що складаються з локалізованих БПЛА та машини управління, які отримали назву "Форпост".

Втрати окупантів

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Позивний “Кум”... Олег Куцин - командир 49-го стрілецького батальйону «Карпатська Січ» 93-ї ОМБр «Холодний Яр». Легендарний патріот, який боровся за незалежність України ще у часи СРСР: був учасником «Революції на граніті», членом «Просвіти»… На російсько-українській війні - з 2014-го. Перший в історії комбат ЗСУ у званні молодшого лейтенанта. Загинув під час обстрілу на Ізюмському напрямку…

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