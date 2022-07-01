ЗСУ збили російський безпілотник, створений за ізраїльським проєктом

Серед перемог, які добилися Збройні сили України 1 липня - знищення російського безпілотника "Форпост", вартість якого близько 7 млн доларів.
Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці .
Що відомо
"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ в Миколаївській області було знищено російський БПЛА "Форпост", приблизною вартістю 7 мільйонів доларів США ", – пише пресслужба Генштабу.
Російський безпілотник "Форпост" – це перероблений ізраїльський БПЛА IAI Searcher ("Шукач" ).
13 жовтня 2010 року Росія підписала контракт вартістю 300 млн доларів на складання Searcher II із ізраїльських комплектуючих на Казанському вертолітному заводі. З 2012 року на Уральському заводі цивільної авіації (УЗГА) розпочато випуск розвідувальних комплексів, що складаються з локалізованих БПЛА та машини управління, які отримали назву "Форпост".
Втрати окупантів
- У середині червня українські захисники збили російський безпілотник. На цей раз приземлили "Орлан-10".
- 12 червня у Сєвєродонецьку боєць Національної гвардії України збив ворожий "Орлан-10".
- А 1 травня лише за добу наші збройні сили знищили одразу 10 російських безпілотників "Орлан-10".
- 19 квітня підрозділи ППО ЗСУ збили два ворожі безпілотники. Йдеться про моделі "Горизонт" та "Орлан".
- За даними Генштабу ЗСУ, з моменту вторгнення російських окупантів на українську землю знищено вже 645 ворожих безпілотників.