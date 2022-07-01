ЗСУ збили російський безпілотник, створений за ізраїльським проєктом

Один постріл українця і Росія втратила 7 мільйонів доларів

Знищений безпілотник не є розробкою Росії / Колаж "Сьогодні"

Серед перемог, які добилися Збройні сили України 1 липня - знищення російського безпілотника "Форпост", вартість якого близько 7 млн доларів.

Про це повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Фейсбуці .

Реклама

Що відомо

"Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ в Миколаївській області було знищено російський БПЛА "Форпост", приблизною вартістю 7 мільйонів доларів США ", – пише пресслужба Генштабу.

Російський безпілотник "Форпост" – це перероблений ізраїльський БПЛА IAI Searcher ("Шукач" ).

Реклама

13 жовтня 2010 року Росія підписала контракт вартістю 300 млн доларів на складання Searcher II із ізраїльських комплектуючих на Казанському вертолітному заводі. З 2012 року на Уральському заводі цивільної авіації (УЗГА) розпочато випуск розвідувальних комплексів, що складаються з локалізованих БПЛА та машини управління, які отримали назву "Форпост".

Втрати окупантів