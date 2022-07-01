ВСУ сбили российский беспилотник, созданный по израильскому проекту

Среди побед, которые добились Вооруженные силы Украины 1 июля – уничтожение российского беспилотника "Форпост", стоимость которого около 7 млн долларов.
Об этом сообщается на странице Генштаба ЗСУ в Фейсбуке.
Что известно
"Зенитным ракетным подразделением Воздушных Сил ВСУ в Николаевской области был уничтожен российский БПЛА "Форпост", приблизительной стоимостью 7 миллионов долларов США", – пишет пресс-служба Генштаба.
Российский беспилотник "Форпост" – это переделанный израильский БПЛА IAI Searcher ("Искатель").
13 октября 2010 года Россия подписала контракт стоимостью 300 млн долларов на сборку Searcher II из израильских комплектующих на Казанском вертолетном заводе. C 2012 года на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) начат выпуск разведывательных комплексов, состоящих из локализованных БПЛА и машины управления, получивших название "Форпост".
Потери оккупантов
- В середине июня украинские защитники сбили российский беспилотник. На этот раз приземлили "Орлан-10".
- 12 июня в Северодонецке боец Национальной гвардии Украины сбил вражеский "Орлан-10".
- А 1 мая всего лишь за сутки наши Вооруженные силы уничтожили сразу 10 российских беспилотников "Орлан-10".
- 19 апреля подразделения ПВО ВСУ сбили два вражеских беспилотника. Речь идет о моделях "Горизонт" и "Орлан".
- Согласно данным Генштаба ВСУ, с момента вторжения российских оккупантов на украинскую землю уничтожено уже 645 вражеских беспилотников.