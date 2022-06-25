ЗСУ створили плацдарм для наступу в Донецькій області – Жирохов

Наразі дуже потужно розвивається контрнаступ від Вугледару Донецької області

Михайло Жирохов розповів про успіхи українських захисників. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України взяли під контроль село Павлівка на Донеччині. Цей населений пункт став для них плацдармом для подальшого контрнаступу у Донецькій області. Звідти витіснили всіх російських окупантів.

Про це повідомив воєнний оглядач Михайло Жирохов в ефірі "Україна разом".

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За його словами, зараз дуже потужно розвивається контрнаступ від Вугледара на Донеччині. Там один із населених пунктів – Павлівка – зачищений та взятий під контроль ЗСУ.

"Вона (Павлівка – Ред.) зараз є плацдармом для подальшого контрнаступу ЗСУ у бік Волновахи", – наголосив Жирохов.

ЗСУ звільнили ще кілька сіл на Донбасі та посунули ділянку фронту

На Донбасі Збройні сили України звільнили три села та посунули ділянку фронту на 15 кілометрів. На окремих напрямках наші захисники не лише обороняються, а й поступово просуваються вперед. Артилерія окупантів на фронті не замовкає ані на хвилину. Про це повідомили в угрупованні Об'єднаних сил.

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"Артилерія ворога на фронті не замовкає ані на хвилину. Але чисельна перевага противника не означає, що рашисти залишаються безкарними. Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед. Так, нещодавно наші воїни звільнили три села на Донеччині і посунули ділянку фронту на 15 км", – кажуть у відомстві.

Раніше ми розповідали, що ще один населений пункт повернувся під контроль Києва – ЗСУ звільнили село Дементіївку в Дергачівському районі Харківської області. Про це повідомляють у свіжому зведенні Генштабу.