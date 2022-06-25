ВСУ создали плацдарм для наступления в Донецкой области – Жирохов

Сейчас очень мощно развивается контрнаступление от Угледара Донецкой области

Михаил Жирохов рассказал об успехах украинских защитников. Фото: коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Павловка Донецкой области. Этот населенный пункт стал для них плацдармом для дальнейшего контрнаступления в Донецкой области. Оттуда вытеснили всех российских оккупантов.

Об этом сообщил военный обозреватель Михаил Жирохов в эфире "Україна разом".

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По его словам, сейчас очень мощно развивается контрнаступление от Угледара Донецкой области. Там один из населенных пунктов – Павловка – зачищен и взят под контроль ВСУ.

"Она (Павловка – Ред.) сейчас является плацдармом для дальнейшего контрнаступления ВСУ в сторону Волновахи", – подчеркнул Жирохов.

ВСУ освободили еще несколько сел на Донбассе и подвинули участок фронта

На Донбассе Вооруженные силы Украины освободили три села и подвинули участок фронта на 15 километров. На отдельных направлениях наши защитники не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед. Артиллерия оккупантов на фронте не умолкает ни на минуту. Об этом сообщили в группировке Объединенных сил.

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"Артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное превосходство противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными. Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. Так, недавно наши воины освободили три села на Донетчине и подвинули участок фронта на 15 км", – говорят в ведомстве.

Ранее мы рассказывали, что еще один населенный пункт вернулся под контроль Киева – ВСУ освободили село Дементиевку, которое находится в Дергачевском районе Харьковской области. Об этом сообщается в свежей сводке Генштаба.