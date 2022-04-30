ЗСУ знищили 23 200 окупантів і більше тисячі танків

З початку свого вторгнення до України російська федерація вже втратила 23 200 своїх військових, а також 190 літаків.
Про це повідомив у Facebook Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.04 орієнтовно становили:
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- особового складу – близько 23 200 (+200) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1008 (+22) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 2445 (+27) од.;
- артилерійських систем – 436 (+1) од.;
- РСЗВ – 151 (+0) од.;
- засобів ППО – 77 (+4) од.;
- літаків – 190 (+1) од.;
- гелікоптерів – 155 (+0) од.;
- автомобільної техніки – 1701 (+6) од.;
- кораблів/катерів – 8 (+0) од.;
- цистерн із ПММ – 76 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 232 (+4);
- спеціальної техніки – 32 (+1);
- пускових установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).
У Генштабі заявили, що найбільші втрати окупантів минулої доби спостерігалися на Ізюмському напрямку. Дані щодо втрат ще уточнюються.
Нагадаємо, протягом п'ятниці, 29 квітня, підрозділи ППО Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ вразили десять повітряних цілей російського агресора.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."