ВСУ уничтожили 23 200 оккупантов и более тысячи танков

Россия также потеряла 2445 боевых бронированных машин

Украинские военные наносят удары российским оккупантам. / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала своего вторжения в Украину российская федерация потеряла 23 200 своих военных, а также 190 самолетов.

Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.

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Потери врага

Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 23 200 (+200) человек ликвидировано;

танков ‒ 1008 (+22) ед.;

боевых бронированных машин – 2445 (+27) ед.;

артиллерийских систем – 436 (+1) ед.;

РСЗО – 151 (+0) ед.;

средств ПВО – 77 (+4) ед.;

самолетов – 190 (+1) ед.;

вертолетов – 155 (+0) ед.;

автомобильной техники – 1701 (+6) ед.;

кораблей/катеров – 8 (+0) ед.;

цистерн из ГСМ – 76 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4);

специальной техники – 32 (+1);

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).

В Генштабе заявили, что наибольшие потери оккупантов за прошлые сутки наблюдались на Изюмском направлении. Данные по поводу потерь еще уточняются.

Фото – Генштаб ВСУ.

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Напомним, в течение пятницы, 29 апреля, подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ поразили десять воздушных целей российского агрессора.

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