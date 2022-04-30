ВСУ уничтожили 23 200 оккупантов и более тысячи танков

С начала своего вторжения в Украину российская федерация потеряла 23 200 своих военных, а также 190 самолетов.
Об этом сообщил в Facebook Генштаб ВСУ.
Потери врага
Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.04 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 23 200 (+200) человек ликвидировано;
- танков ‒ 1008 (+22) ед.;
- боевых бронированных машин – 2445 (+27) ед.;
- артиллерийских систем – 436 (+1) ед.;
- РСЗО – 151 (+0) ед.;
- средств ПВО – 77 (+4) ед.;
- самолетов – 190 (+1) ед.;
- вертолетов – 155 (+0) ед.;
- автомобильной техники – 1701 (+6) ед.;
- кораблей/катеров – 8 (+0) ед.;
- цистерн из ГСМ – 76 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4);
- специальной техники – 32 (+1);
- пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (+0).
В Генштабе заявили, что наибольшие потери оккупантов за прошлые сутки наблюдались на Изюмском направлении. Данные по поводу потерь еще уточняются.
Напомним, в течение пятницы, 29 апреля, подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ поразили десять воздушных целей российского агрессора.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."