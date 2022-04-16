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ВСУ уничтожили более 20 тысяч российских оккупантов — Генштаб

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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16 апреля, 11:51
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Украинское командование отчиталось о потерях армии РФ на территории нашей страны
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Российская армия с начала вторжения в Украину потеряла более 20 тысяч личного состава и много военной техники – количество подсчитал Генеральный штаб вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 20 100 человек;
  • танков ‒ 762 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 1982 единиц;
  • артиллерийских систем – 371 единица;
  • РСЗО – 125 единиц;
  • средства ПВО – 66 единиц;
  • самолетов – 163 единиц;
  • вертолетов – 145 единиц;
  • автомобильной техники – 1458 единиц;
  • корабли/катера – 8 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 76 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 единиц;
  • специальная техника – 26 единиц;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

В Генштабе отметили, что эти данные еще уточняются.

Россия отправляет устаревшую технику

Россия начала поставлять для войны в Украине старую технику, которая уже была списана – об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, замечены машины и установки 60-х годов, которые оставались только в самых устаревших воинских частях.

"Нет техники! Есть проблемы с техникой, сейчас это замелькало, и можно говорить о фактических подтверждениях. БТР-60 и "Град-1" это дальше уже некуда падать. Вот и вся история. Это конец войны, она проиграна Россией", – сказал он.

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Данные на 11:00 16 апреля
1
Личный состав 20100
Личный состав
2
Самолеты 163
Самолеты
3
Вертолеты 145
Вертолеты
4
Танки 762
Танки
5
ББМ 1982
ББМ
6
Артиллерия 371
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 125
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 138
БПЛА
11
Катера 8
Катера
12
Транспорт 1458
Транспорт
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Наши ангелы-хранители

Роман и Леонид Бутусины - солдаты ВСУ, сыновья добровольца из Калушского района (Прикарпатье), который в 2014-м с женой и 12-ю детьми переехал из российского Владивостока в Украину и пошел воевать на Донбасс. В феврале 2022-го сыновья поступили, как их отец. И погибли смертью храбрых, спиной к спине, защищая друг друга и страну, ставшую им настоящим домом.

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