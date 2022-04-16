ВСУ уничтожили более 20 тысяч российских оккупантов — Генштаб

Украинское командование отчиталось о потерях армии РФ на территории нашей страны

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Российская армия с начала вторжения в Украину потеряла более 20 тысяч личного состава и много военной техники – количество подсчитал Генеральный штаб вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.04 ориентировочно составили:

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личного состава – около 20 100 человек;

танков ‒ 762 единиц;

боевых бронированных машин ‒ 1982 единиц;

артиллерийских систем – 371 единица;

РСЗО – 125 единиц;

средства ПВО – 66 единиц;

самолетов – 163 единиц;

вертолетов – 145 единиц;

автомобильной техники – 1458 единиц;

корабли/катера – 8 единиц;

цистерн с ГСМ – 76 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 138 единиц;

специальная техника – 26 единиц;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 единицы.

В Генштабе отметили, что эти данные еще уточняются.

Россия отправляет устаревшую технику

Россия начала поставлять для войны в Украине старую технику, которая уже была списана – об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, замечены машины и установки 60-х годов, которые оставались только в самых устаревших воинских частях.

"Нет техники! Есть проблемы с техникой, сейчас это замелькало, и можно говорить о фактических подтверждениях. БТР-60 и "Град-1" – это дальше уже некуда падать. Вот и вся история. Это конец войны, она проиграна Россией", – сказал он.

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